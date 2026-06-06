헤즈볼라 반발에 美 중재 휴전 흔들…이스라엘, 레바논 남부 맹폭

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헤즈볼라, 미국 중재 휴전안 두고 "굴욕적 항복 문서"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 이스라엘이 레바논 남부를 공격하며 군사작전을 확대했다. 미국이 중재한 이스라엘과 레바논 정부 간의 휴전 합의안을 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라가 불수용한 지 하루 만이다. 헤즈볼라도 이스라엘군을 향해 로켓과 드론 공격을 감행하면서 휴전안이 좌초 위기에 놓였다.

5일(현지시간) 가디언 등 외신에 따르면 이스라엘군(IDF)은 레바논 남부 9개 마을에 강제 대피령을 내린 뒤 대대적인 공습을 감행했다. 이로 인해 최소 6명이 숨지고 수천명의 주민이 피신에 나섰다. 이스라엘군은 지난 일주일 동안 레바논 내 헤즈볼라 목표물 650곳 이상을 타격했다고 전했다.

5월 31일(현지시간) 이스라엘군의 공격을 받은 레바논 남부 나바티에 지역. [사진=로이터 뉴스핌]

이스라엘의 이번 공습은 헤즈볼라 수장인 나임 카셈 사무총장이 미국 중재 휴전안을 "레바논의 굴복을 강요하는 굴욕적인 시도이자 사실상의 항복 문서"라고 비판한 직후 이뤄졌다.

이 휴전안은 지난 3일 미국의 중재 하에 이스라엘과 레바논이 합의한 것이다. 헤즈볼라가 먼저 공격을 중단하고 이스라엘-레바논 국경 전선에서 철수하는 내용이다. 헤즈볼라는 이스라엘의 점령지 철수가 동반되지 않는 일방적 조건이라고 반발했다.

헤즈볼라는 레바논에서 정치적·군사적 영향력이 큰 '국가 내 국가'로 평가된다. 레바논의 정규군이 아니기 때문에 미국 중재 협상안의 당사자가 아니다.

헤즈볼라와 가까운 나비 베리 레바논 의회 의장도 "이번 합의안은 일방적인 조건들로 구성된 함정"이라며 동시 철수안을 지지하겠다고 했다.

이스라엘군은 지난달 말 장악한 레바논 남부의 보포르를 거점으로 활용해 남부 최대 요충지인 나바티에를 향해 진격하고 있다.

이 과정에서 최소 2500명의 피란민이 머물던 산악 마을 안쿤까지 폭격이 이뤄졌다. 인근 대도시로 향하는 도로에 피란 차량이 쏠리면서 극심한 정체가 나타났다. 이번 전쟁 발발 이후 레바논 내 피란민은 100만명을 넘어섰다.

헤즈볼라가 레바논 남부에서 이스라엘을 겨냥한 로켓, 드론 공격을 이어가는 과정에서 헤즈볼라 대원 125명 이상이 사망한 것으로 전해졌다.

이스라엘과 헤즈볼라 간 긴장이 고조되면서 미국과 이란의 종전 협상의 돌파구 마련이 더욱 어려워진 것으로 파악된다. 레바논 사태는 호르무즈 해협, 이란의 고농축 우라늄 문제 등과 함께 종전 협상의 최대 변수로 꼽힌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 이란 전쟁을 끝내고자 시도 중이다. 그러나 이란 정부는 이란 정부는 이스라엘이 레바논 공격을 멈추지 않으면 모든 종전 협상을 중단하겠다는 입장이다.

조셉 아운 레바논 대통령은 "이란은 미국과의 (종전) 협상에서 우리를 협상카드로 사용하고 있다"며 "이는 용납할 수 없다"고 이란 정권을 비난했다.

외신에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "헤즈볼라가 반대하고 있는 만큼 현재 승인할 합의 자체가 없다"고 말했다.

blue99@newspim.com