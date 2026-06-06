尹, 종합특검 첫 출석…'계엄 정당화 메시지' 지시 라인 수사 정점

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4번째 특검 첫 조사…지하주차장 통해 비공개 출석

변호인단 "정도에 어긋나는 부분, 억지 조사" 반발

특검, 안보실→국정원→CIA 메시지 전달 경위 추궁

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령이 6일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 처음으로 출석했다. 종합특검 출범 이후 윤 전 대통령을 직접 조사하는 것은 이번이 처음이다.

구속 상태인 윤 전 대통령은 이날 오전 9시47분께 법무부 호송차를 이용해 경기 과천시 종합특검 청사에 도착했다. 윤 전 대통령은 청사 지하주차장을 통해 곧바로 조사실로 향할 예정이다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령은 6일 오전 10시께 법무부 호송차를 이용해 경기 과천시 종합특검 청사에 도착했다. 2026.06.06 yek105@newspim.com

당초 종합특검은 국민의 알 권리를 이유로 윤 전 대통령 출석 모습을 공개하기로 했다. 그러나 윤 전 대통령 측이 포승줄이나 수갑을 찬 모습이 공개되는 것은 인권 침해라고 반발하면서 비공개 소환으로 방침을 바꿨다. 변호인단은 혐의를 부인하면서도 조사에는 성실히 임하겠다는 입장을 밝혔다.

변호인단은 이날 오전 9시께 출석에 앞서 "대통령이 포승줄에 묶인 상태로 연락을 주신 적도 있고 그런 문제점이 많아서 특검과 실랑이가 있었다"며 "그런 정도에 어긋나는 부분만 없다면 성실하게 조사에 임할 예정"이라고 했다.

아울러 변호인단은 윤 전 대통령의 혐의와 관련해 "죄가 안 된다고 보는 내용을 억지로 조사하는 부분이 있다"며 "최선을 다해 수사를 받겠지만, 죄가 안 되는 부분에 대해서는 인정할 수 없다"며 혐의를 부인하는 입장을 밝혔다.

윤 전 대통령은 직권남용 혐의 피의자 신분이다. 그는 12·3 비상계엄 선포 이후 국가안보실과 국가정보원, 외교부 등을 통해 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

이번 소환은 김태효 전 국가안보실 1차장, 홍장원 전 국정원 1차장, 조태용 전 국정원장 조사에 뒤따른 절차다. 계엄 이후 대외 메시지 지시 라인 수사가 사실상 정점으로 향하고 있는 것으로 보인다.

종합특검은 국정원이 2024년 12월 4일 오전 국가안보실로부터 '우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라'는 요청과 함께 한글로 작성된 대외 설명자료를 전달받은 것으로 의심하고 있다.

이후 조 전 원장 지시로 홍 전 차장 산하 해외 담당 부서가 해당 문건을 영문으로 번역했고, 주한 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 직접 불러 내용을 설명한 것으로 보고 있다.

이와 관련해 종합특검은 지난달 20일 "지난 4월 국정원 압수수색을 통해 계엄의 정당성을 설명하는 내용의 '대외 설명자료'를 압수했다"며 "계엄 당시 국가안보실과 국정원 지휘부 사이에 이뤄진 대외 설명자료 배포 요청 및 실행 관계를 확인해 관계자들의 내란 가담 범죄를 밝힐 계획"이라고 밝힌 바 있다.

종합특검은 이날 윤 전 대통령을 상대로 대외 설명자료 작성·전달 경위와 국가안보실·국정원 지휘부에 대한 지시 여부 등을 집중 추궁할 전망이다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령 측 변호인단인 채명성 변호사, 유정화 변호사가 발언하고 있다. 2026.06.06 yek105@newspim.com

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