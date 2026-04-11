[추경] 복지부, 추경 3461억 확정…의료·취약계층 보호 강화

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긴급복지·돌봄서비스 '확대'

청년 회복·일자리 지원 강화

입양전담인력 국회서 '추가'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 취약계층 의료안전망 강화를 위한 의료급여에 예산 2828억원이 추가 편성됐다. 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 먹거리 등을 지원하는 '그냥드림' 확충을 위한 예산도 21억 확대됐다.

보건복지부는 지난 10일 중동전쟁에 따라 고유가·고물가에 따른 부담이 가중될 것으로 우려되는 저소득층, 청년 등 취약계층 민생 안정을 위해 3461억원의 제1회 추가경정예산을 확정했다고 11일 밝혔다.

이는 당초 정부안으로 국회에 제출된 3263억원보다 198억원 증액된 금액이다. 이에 따라 올해 복지부 총지출은 137조4949억 원에서 137조8410억 원으로 증가했다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [자료= 보건복지부·일러스트=제미나이] 2026.04.11 sdk1991@newspim.com

세부 사업별 내용에 따르면, 복지부는 취약계층 의료안전망 강화를 위한 의료급여에 가장 많은 10조1228억원이 편성했다. 대상자 약 5만명 가량이다.

복지부는 '그냥드림' 코너를 현재 150개에서 300개로 확대하기 위해 21억원의 예산을 추가 편성했다. 그냥드림 사업은 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 국민에게 별도의 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 필요한 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다.

긴급복지와 긴급·일상돌봄 예산도 늘었다. 갑작스러운 위기로 일시적인 어려움 겪는 가구에 생계지원 1만6000건을 확대하고 긴급돌봄 2477명, 청·장년층 일상돌봄 3200명의 가량의 서비스 지원을 강화한다.

청년 회복·일자리 지원도 강화한다. 생활비 부담 증가에 따라 어려움이 클 위기청년의 자립 지원을 강화한다. 아동·노인 등 사회복지시설의 돌봄 인력난 완화를 위해 청년 복지 인력 479명도 확대한다.

취약계층 사회적 보호 지원을 위해 아동권리보장원의 입양전담인력 14명도 추가 투입된다. 이를 위해 316억원이 편성됐다. 이와 함께 발달장애인 자립과 돌봄 지원 예산 3억원도 국회에서 증액됐다.

취약지 의료공백 해소를 위해서는 취약지 보건지소 진료인력 대체인력 채용 지원도 강화한다. 취약지역에 신속한 전문의료인력 확충을 위해 시니어 의사 20명을 추가 배치하고 계약형 지역필수의사도 132명 확충한다.

복지부는 "이번 추경 예산을 신속히 집행하여 중동전쟁의 장기화에 따른 고유가, 고물가 상황에서 어려움을 겪는 국민들의 부담을 덜어 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com