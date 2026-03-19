복지부, 의사 국산 의료기기 경험 넓힌다…내년 교육·훈련센터 2곳 확대

李 정부, 국내 기업 수출 활성화 강조

'미래 먹거리' 바이오헬스 시장 투자↑

국산 의료기기 교육·훈련센터 4곳→6곳

사용적합성 평가 기능 추가…수출 동력↑

기획예산처에 내년도 예산안 20억 제출

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이재명 정부가 국내 기업 수출 활성화에 집중하는 가운데 정부가 내년 국산의료기기 교육·훈련센터를 4곳에서 6곳으로 늘려 국내 의료기기 수출 활성화 발목을 잡는 국산의료기기 점유율(사용률)을 높인다.

19일 보건복지부와 보건산업진흥원에 따르면, 복지부는 내년 국산의료기기 교육·훈련센터를 2곳 늘리고 교육·훈련뿐 아니라 사용적합성 평가 기능도 고도화한다.

국산의료기기 교육·훈련센터는 국내 의료기관을 대상으로 국산 의료기기 제품에 대한 사용경험을 확대하고 교육 기회를 제공한다. 국내 의료기기 기업과 의료진을 연결해 교육의 장을 마련하는 등의 역할을 맡는다. 병원형인 아주대 병원, 연세의료원과 광역형인 성남산업진흥원, 인천테크노파크가 운영되고 있다.

국산의료기기 교육·훈련센터 확대 방향 [AI 일러스트=신도경 기자] 2026.03.18 sdk1991@newspim.com2026.03.18 sdk1991@newspim.com

이 정부는 국내 기업의 수출 활성화를 국정 운영의 핵심 과제 중 하나로 추진하고 있다. 특히 바이오헬스 시장 규모가 반도체, 화학 등 분야보다 커질 것으로 전망되면서 바이오헬스 산업에서 우위를 점하기 위한 투자 등을 강화하는 추세다.

복지부는 이 정부의 기조에 맞춰 내년 현행 4개인 국산의료기기 교육·훈련센터를 내년 6곳으로 확대할 예정이다. 교육·훈련뿐 아니라 사용적합성 평가 기능도 고도화해 국내 의료기기 기업의 인허가 문제 해소에도 나선다. 의료기기 기업이 국산의료기기 교육·훈련센터에 사용적합성 평가를 요청하면 의료기기에 대한 평가를 무료로 받을 수 있다. 총괄 평가를 따로 하려면 1000만원~3000만원 수준의 비용이 드는데 비용 부담이 완화되는 것이다.

업계 관계자는 "지금은 국내 의료기기 기업이 개발 단계나 인허가 준비 단계에서 의료진을 만날 기회가 부족하다"며 "시판 단계(실제로 시장에서 판매되는 단계)에서 '이런 방식으로 쓰지 않는다' 또는 '불편하다'고 얘기가 나오면 기업은 엄청 큰 타격을 입는다"고 했다.

이 관계자는 "사용적합성 평가 고도화가 이뤄지면 국내 의료기기 기업들은 의료진의 의견을 받아 시판할 때 오류를 줄일 수 있다"며 "기업 입장에서는 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

복지부는 이 같은 내용에 대한 예산 반영을 위해 약 20억원의 편성안을 기획예산처에 제출했다. 다만 기획예산처 등의 심의는 올해 말 이뤄진다.

정부 관계자는 "의료 기기가 의료 현장에 도입하려면 동물 임상 등이 필요하고 허가를 위해 사용적합성 평가를 받아야 한다"며 "국산의료기기 교육·훈련센터에 임상 기능까지 합쳐 고도화하는 방안을 마련하고 있다"고 했다.

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