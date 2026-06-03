중앙선관위 "투표지 부족…공정선거 신뢰훼손 책임" 대국민 사과

AI 핵심 요약beta
- 중앙선관위가 3일 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 대국민 사과했다
- 허철훈 사무총장은 투표용지 부족으로 혼란과 심려를 끼친 데 책임을 통감한다고 밝혔다
- 선관위는 즉시 투표용지를 이송하고 원인 파악 후 재발 방지 대책을 마련하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태와 관련해 "공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감한다"며 대국민 사과했다.
허철훈 중앙선관위 사무총장은 3일 밤 경기 과천청사에서 "선거일 투표 과정에서 일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민에게 큰 혼란과 심려를 끼쳤다"고 밝혔다.
허 총장은 "소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾은 국민을 불편하게 하고 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"고 말했다.
허 총장은 "선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했다"며 "해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치하고 안내했다"고 설명했다.
허 총장은 "이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 말했다.
허 총장은 "미흡한 준비와 대처로 실망을 드리게 돼 다시 한번 사과드린다"고 거듭 대국민 사과를 했다.
jeongwon1026@newspim.com