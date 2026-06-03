[2026 민심] 8시 전국 개표율 1.63%…서울 정원오 66.33% 오세훈 30.80%

AI 핵심 요약beta
- 중앙선관위가 3일 전국동시지선 개표 현황을 발표했다
- 오후 8시25분 기준 전국 개표율은 1.63%로 집계됐다
- 서울 등 수도권은 접전, 영호남은 각 진영 우세 양상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 제9회 전국동시지방선거의 전국 개표율이 오후 8시 25분 기준 1.63%로 집계됐다.
중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 8시 25분 기준 서울 개표율은 0.01% 진행된 가운데 정원오 더불어민주당 후보는 66.33%, 오세훈 국민의힘 후보는 30.80%로 나타났다.
전남광주 개표율은 1.74% 진행된 가운데 민형배 더불어민주당 후보가 81.96%, 이정현 국민의힘 후보가 8.78%인 것으로 나타났다.
부산 개표율은 0.69% 진행된 가운데 박형준 국민의힘 후보가 52.45%, 전재수 더불어민주당 후보가 46.06%로 나타났다.
대구 개표율은 0.83% 진행된 가운데 추경호 국민의힘 후보가 57.27%, 김부겸 더불어민주당 후보가 41.68%로 나타났다.
인천 개표율은 0.36% 진행된 가운데 유정복 국민의힘 후보가 52.00%, 박찬대 더불어민주당 후보는 47.13%로 나타났다.
대전 개표율은 0.19% 진행된 가운데 허태정 더불어민주당 후보가 67.17%, 이장우 국민의힘 후보가 31.22%로 나타났다.
세종 개표율은 1.70% 진행된 가운데 조상호 더불어민주당 후보가 48.83%, 최민호 국민의힘 후보가 47.50%로 나타났다.
경기 개표율은 1.27% 진행된 가운데 양향자 국민의힘 후보가 48.04%, 추미애 더불어민주당 후보가 45.96%로 나타났다.
강원 개표율은 2.54% 진행된 가운데 우상호 더불어민주당 후보가 55.00%, 김진태 국민의힘 후보가 44.99%로 나타났다.
충북 개표율은 3.94% 진행된 가운데 신용한 더불어민주당 후보가 53.44%, 김영환 국민의힘 후보가 46.55%로 나타났다.
충남 개표율은 0.67% 진행된 가운데 박수현 더불어민주당 후보가 57.41%, 김태흠 국민의힘 후보가 42.58%로 나타났다.
전북 개표율은 2.99% 진행된 가운데 이원택 더불어민주당 후보가 52.84%, 김관영 무소속 후보가 39.00%로 나타났다.
경북 개표율은 2.61% 진행된 가운데 이철우 국민의힘 후보가 71.14%, 오중기 더불어민주당 후보가 28.85%로 나타났다.
경남 개표율은 1.78% 진행된 가운데 박완수 국민의힘 후보가 51.23%, 김경수 더불어민주당 후보가 48.76%로 나타났다.
제주 개표율은 10.00% 진행된 가운데 위성곤 더불어민주당 후보가 56.88%, 문성유 국민의힘 후보가 39.93%로 나타났다.
울산은 아직 개표율이 업데이트 되지 않았다.
jeongwon1026@newspim.com