[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월20일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 20일 경제·산업 등 알토란 기사로 투데이 ANDA를 발행했다
- 홈플러스 회생 재도전·李대통령 초과이윤 논의·정부-서울시 부동산 협력 기사 등을 담았다
- 트럼프 이란 전쟁·블랙스톤 퓨트로닉 투자 등과 함께 주1회 연예·스포츠 뉴스레터도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
20일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲홈플러스 회생 재도전....법원·채권자·공급망 넘어야 산다 ▲ '기업 초과 이윤 활용' 고심 깊어진 李대통령, 수보회의 연기 ▲오세훈, 김용범 만난다...정부-서울시, 부동산 협력 기대감↑ ▲트럼프 "끝내겠다"던 전쟁, 결국 늪으로...이란서 '제2의 아프간' 자초하나 ▲블랙스톤, 국내 액추에이터 기업 퓨트로닉에 투자…기업가치 1조원 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.