청와대, '국정 운영 동반자' 뽑는다…'청년 펠로우십' 1기 참여자 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 20일부터 청년 펠로우십 1기 모집을 시작했다.
- 만 19세 이상 34세 이하 청년 20명 내외를 선발한다.
- 선발자는 9월부터 6개월간 정책발굴 등 활동을 한다.
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강훈식 "청년이 주체적으로 문제 진단"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 국정 운영 과정에 청년이 직접 참여하는 인턴십 프로그램인 '청와대 청년 펠로우십' 1기 참여자를 20일부터 공개 모집한다.
청와대는 이날 청년 펠로우십 출범 소식을 알리며 모집 신청을 받기 시작했다. 청년 펠로우십은 청년이 국정 운영의 동반자로 다양한 프로젝트에 참여하는 정책 참여형 프로그램이다.
청와대에 따르면 이번 청년 펠로우십은 만 19세 이상 34세 이하 청년 20명 내외를 선발한다. 선발된 인원들은 오는 9월부터 내년 2월까지 6개월 동안 정책발굴과 모니터링, 현장조사, 프로젝트 기획·운영 등의 활동을 수행한다.
참여자 선발은 공개모집을 원칙으로 서류심사와 면접심사를 통해 진행한다. 지원자들의 경력·성과보다는 문제에 대한 시각과 성장가능성, 협업 역량을 중점적으로 평가할 예정이다.
심사 과정에는 채용·인사 분야의 외부 민간 전문가가 참여해 공정성과 객관성을 확보한다는 방침이다. 신청은 청년 인재 DB를 통해 진행된다. 원서는 20일부터 오는 다음달 5일 오후 6시까지 접수받을 예정이다.
선발 인원은 총 20명이며, 면접시간과 장소 등은 서류전형 합격자들을 대상으로 개별 통보된다.
강훈식 대통령비서실장은 "청와대 청년 펠로우십은 정부 청년 참여프로그램의 새로운 선도 모델"이라며 "단순 자문이나 아이디어 제안에 그치지 않고, 청년이 주체적으로 문제를 진단하고 해결 방안을 모색할 수 있도록 함께할 것"이라고 밝혔다.
강 실장은 지난 1일 청와대 뉴미디어풀단과 가진 특별인터뷰에서도 "청와대 안에 조만간 청와대 펠로우십을 만들어 볼 것"이라며 "청년들이 의사결정을 평가하고 반영할 수 있도록 구조를 짜고 있다"고 밝힌 바 있다.
pcjay@newspim.com