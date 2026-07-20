한국예탁결제원, 해외주식 거래 개선 차세대 시스템 1단계 개통

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 20일 G-SAFE·K-TA를 개통했다.
- G-SAFE로 해외주식 결제주기 단축과 41개 시장 연중무휴 대응체계를 마련했다.
- K-TA와 신규 IT 인프라로 발행회사·주주 서비스와 향후 AI 적용 기반을 고도화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국예탁결제원이 차세대 시스템 1단계 구축을 마치고 외화증권 투자지원시스템(G-SAFE)과 증권대행 시스템(K-TA)을 개통했다. 해외주식 결제 환경 변화에 대응하는 한편 발행회사와 주주의 서비스 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
한국예탁결제원은 차세대 시스템 구축 1단계 사업을 완료하고 외화증권 투자지원시스템(G-SAFE)과 증권대행 시스템(K-TA)을 개통했다고 20일 밝혔다.
최근 해외주식 투자 규모가 꾸준히 증가하면서 증권 인프라의 처리 속도와 안정성도 중요해지고 있다. 특히 미국 증시의 결제주기 단축 이후 국내 투자 지원 시스템의 신속한 대응 필요성이 커진 만큼 이번 개편은 해외주식 거래 환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.
예탁결제원은 지난 2024년 4월 자본시장 성장과 시장 환경 변화에 대응하기 위해 차세대 시스템 구축에 착수했으며, 개발 리스크를 줄이기 위해 사업을 1·2단계로 나눠 추진하고 있다.
G-SAFE는 미국과 캐나다 등 주요 해외 증시의 결제주기 단축(T+2→T+1)과 국제 금융 메시지 표준(ISO 20022) 도입에 대응하도록 설계됐다. 외화증권 보유와 결제, 권리 정보를 보다 세분화해 관리할 수 있도록 계좌 체계를 개편했으며, 해외 41개 증권시장 운영시간을 반영한 연중무휴 업무체계도 마련했다.
K-TA는 발행회사의 일정 관리와 증권대행 업무를 자동화하고 웹사이트 기능을 개선해 발행회사와 주주의 이용 편의성을 높였다.
이번 사업에서는 리눅스(Linux), 오픈소스 데이터베이스(DBMS), 프라이빗 클라우드 등 신규 IT 인프라도 도입했다. 이를 통해 시스템 안정성을 높이고 향후 인공지능(AI) 등 신기술 적용 기반도 마련했다.
예탁결제원은 내년 초 차세대 시스템 2단계 구축에 착수해 25개 업무서비스와 대국민 서비스, 데이터 플랫폼을 고도화하고 오는 2029년 상반기 개통을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
plum@newspim.com