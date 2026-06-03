[2026 민심] 투표율 역대 지선 2위 기록...심판론·박빙 승부·거물 출전에 관심 폭증

與 내란 심판론에 野 정권 심판론 맞불

막판 경합 지역 늘어나면서 지지층 결집

박빙 승부에 與 핵심 지지층 4050 투표

한동훈 조국 등 정치 거물 출전 관심 커

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 6·3 지방선거 투표율이 60.9%(오후 8시 현재)로 역대 2위(역대 최고는 1회 68.4%)를 기록했다. 여야의 심판론이 작동하면서 지지층의 결집이 이뤄진 데다 막판 경합 지역이 늘어난 것도 투표율을 끌어올린 결정적인 요인이 된 것으로 보인다. 박빙의 승부에 민주당의 핵심 지지층인 40대와 50대의 투표 참여가 크게 늘었을 것이라는 관측도 나온다.

아울러 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표 등 정치 거물들의 출마로 국민적 관심을 모은 것도 투표율 상승에 영향을 미친 것으로 보인다. 한 전 대표가 출마한 부산 북구의 투표율이 70%를 넘긴 것이 이를 단적으로 보여준다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표 및 당 관계자들이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 개표상황실에서 방송사 출구조사 결과 발표를 지켜보고 있다. 2026.06.03 mironj19@newspim.com

◆내란 심판 vs 정권 견제 '프레임 전쟁' 지지층 결집

무엇보다 이번 선거의 핵심 화두는 심판론이었다. 더불어민주당이 '내란 세력 심판'을 내세웠고, 국민의힘은 정권 견제를 위한 '정권 심판'으로 맞섰다. 선거 막판까지 치열한 '프레임 전쟁'을 하면서 양측의 지지층이 결집한 것으로 보인다.

국민의힘은 마지막까지 정권 심판론을 띄우며 총력전을 펼쳤다. 장동혁 대표는 3일 오후에도 수차례 SNS에 글을 올리며 정부 여당 비판에 올인했다. 장 대표는 높은 투표율에 대해 "이재명 대통령과 민주당의 오만과 폭정을 끝내겠다는 분노 투표"라고 했다.

민주당은 막판까지 내란 세력이 여전하다며 내란 세력 심판을 전면에 내세웠다. 정청래 대표는 "내란 세력의 완전한 청산과 윤어게인 세력을 심판하는 선거"라며 "이재명 대통령에게 힘을 실어 주기 위해 투표장으로 나와 달라"고 했다.

심판론을 전면에 내세운 여야의 프레임 전쟁이 여야 지지층의 결집을 부른 것으로 해석된다. 내란 청산은 민주 진보 진영의 최대 과제였고, 정권 심판은 보수층의 정권 견제 심리를 자극하는 화두였다.

아울러 선거 초반 민주당이 광역단체장 선거에서 15대 1의 압도적 승리가 예상됐으나 선거가 임박해지면서 접전 지역이 서울, 부산, 대구, 울산, 경남, 충남 등 6개 정도로 크게 늘어난 것도 유권자를 투표장으로 향하게 한 요인이 됐을 것으로 보인다.

접전 지역의 승리를 위해서는 투표 참여가 절실하다는 여야 지도부의 절박한 요청에 여야 지지층이 화답한 결과로 해석된다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거와 재보궐선거 출구조사 결과 방송을 지켜 보고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

◆40·50대 민주당 핵심 지지층 투표 참여 크게 증가 예상

이번 선거 투표율은 민주당이 대승을 거뒀던 2018년 지방선거와 비슷하다. 2018년 지방선거는 60.2%의 투표율을 기록한 반면 국민의힘이 낙승을 거둔 2022년은 투표율이 50.9%에 머물렀다.

민주당의 승리 가능성이 컸던 2018년은 민주당 핵심 지지층인 40대와 50대의 투표율이 높았던 반면 패색이 짙었던 2022년에는 이들의 투표율이 크게 떨어졌다. 40대와 50대의 투표율이 선거 판세에 영향을 받는다는 것이다. 이번에 민주당의 승리 가능성이 커지면서 40대와 50대의 투표 참여가 크게 늘었을 것이라는 분석이 나온다.

아울러 한 전 대표와 조 대표, 송영길 전 민주당 대표, 이광재 전 의원 등 정치 거물들이 국회의원 재보궐선거에 나서면서 국민적 관심을 모은 것도 투표율을 끌어올리는 중요한 요인이 된 것으로 보인다.

한 전 대표와 하정우 전 청와대 AI미래기획 수석이 출마한 부산 북갑에 대한 관심은 광역단체장 선거를 추월했다. 이곳에 대한 여론조사가 무려 30회 이상 이뤄진 것으로 나타난 것이 이를 대변한다.

여야의 심판론과 승부를 예측할 수 없는 다수의 접전 지역, 정치 거물의 출전, 판세의 영향을 받는 40대와 50대의 투표율 등이 복합적으로 작용하면서 투표율이 역대급으로 올라간 것으로 분석된다.

leejc@newspim.com