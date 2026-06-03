[2026 민심] 방송3사 출구조사, 민주 11곳·국민의힘 1곳 우세…경합 4곳

AI 핵심 요약beta
- 지상파 방송3사가 3일 지방선거 출구조사를 발표해 광역단체장 11곳 민주당 우세, 1곳 국민의힘 우세로 나타났다
- 서울·인천·경기·세종·전남광주통합·제주 등 다수 지역에서 민주당 후보가 국민의힘 후보를 큰 격차로 앞섰다
- 부산·대구·전북·강원과 평택을·부산 북구갑 재보궐 등에서는 여야 및 제3당 후보 간 초경합 양상이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 9회 전국동시 지방선거 방송3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과, 광역단체장 선거에서 더불어민주당 11곳, 국민의힘 1곳에서 우세한 것으로 나타났다. 부산시장과 대구시장, 전북지사와 강원지사 4곳은 경합이었다.
지상파 방송3사는 3일 오후 6시 투표 종료 직후 공동 출구조사 결과를 발표했다. 서울시장은 정원오 더불어민주당 후보 51.4%, 오세훈 국민의힘 후보 46.0%였다. 부산시장은 전재수 민주당 후보 50.2%, 박형준 국민의힘 후보 48.3%로 경합이었다.
대구시장은 김부겸 민주당 후보 49.1%, 추경호 국민의힘 후보 49.9%로 초경합이었다. 인천시장은 박찬대 민주당 후보 53.7%, 유정복 국민의힘 후보 45.5%였다.
경기지사는 추미애 민주당 후보 60.4%, 양향자 국민의힘 후보 34.1%였다. 울산시장은 김상욱 민주당 후보 52.8%, 김두겸 국민의힘 후보 43.2%였다.
경남지사는 김경수 민주당 후보 54.3%, 박완수 국민의힘 후보 45.7%였다. 대전시장은 허태정 민주당 후보 55.9%, 이장우 국민의힘 후보 42.9%였다.
충남지사는 박수현 민주당 후보 52.1%, 김태흠 국민의힘 후보가 47.9%였다. 충북지사는 신용한 민주당 후보 56.2%, 김영환 국민의힘 후보 43.8%였다.
세종시장은 조상호 민주당 후보 64.3%, 최민호 국민의힘 후보 32.9%였다. 전북지사는 이원택 민주당 후보 48.5%, 김관영 무소속 후보 46.3%로 초경합이었다.
전남광주통합시장은 민형배 민주당 후보 78.6%, 이정현 국민의힘 후보 12.8%였다.
강원지사는 우상호 민주당 후보 51.3%, 김진태 국민의힘 후보 48.7%로 경합이었다. 경북지사는 이철우 국민의힘 후보 69.7%, 오중기 민주당 후보 30.3%였다.
제주지사는 위성곤 민주당 후보 62.2%, 문성유 후보 34.9%였다.
국회의원 재보궐선거 출구조사에서는 경기 평택을 선거구에서 김용남 민주당 후보 30.3%, 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 조국 조국혁신당 후보 31.1%로 3자 초경합 양상을 보였다.
부산 북구갑에서는 하정우 민주당 후보 42.6%, 한동훈 무소속 후보 41.6%, 박민식 후보 15.8%였다. 하 후보와 한 후보가 초경합 양상이었다.
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