[2026 민심] JTBC 예측조사, 민주 10곳·국민의힘 1곳 우위…5곳 경합

AI 핵심 요약beta
- JTBC 3일 예측조사서 민주당이 우위였다.
- 광역단체장 17곳 중 민주당 10곳, 국힘 1곳이었다.
- 강원·대구·부산·충북·전북은 경합했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 9회 전국동시 지방선거 JTBC 예측조사 결과, 광역단체장 선거에서 더불어민주당 10곳, 국민의힘 1곳에서 우위를 보이는 것으로 조사됐다. 강원지사와 대구시장, 부산시장, 충북지사, 전북지사 5곳은 경합이었다.
JTBC는 3일 오후 6시 투표 종료 직후 전국 유권자를 대상으로 실시한 전화조사 방식의 예측조사 결과를 발표했다.
서울시장은 정원오 더불어민주당 후보 53.5%, 오세훈 국민의힘 후보 42.9%였다. 부산시장은 전재수 민주당 후보 53.9%, 박형준 국민의힘 후보 44.4%였다.
대구시장은 김부겸 민주당 후보 49.7%, 추경호 국민의힘 후보 49.2%로 초경합이었다. 인천시장은 박찬대 민주당 후보 56.6%, 유정복 국민의힘 후보 42.1%였다.
전남광주통합시장은 민형배 민주당 후보 79.3%, 이정현 국민의힘 후보 11.8%였다.
대전시장은 허태정 민주당 후보 59.7%, 이장우 국민의힘 후보 36.8%였다. 울산시장은 김상욱 민주당 후보 51.6%, 김두겸 국민의힘 후보 39.2%였다.
세종시장은 조상호 민주당 후보 60.7%, 최민호 국민의힘 후보 35.8%였다. 경기지사는 추미애 만주당 후보 56.4%, 양향자 국민의힘 후보 37.2%였다.
강원지사는 우상호 민주당 후보 56.9%, 김진태 국민의힘 후보 43.1%였다. 충북지사는 신용한 민주당 후보 52.2%, 김영환 국민의힘 후보 47.8%였다.
충남지사는 박수현 민주당 후보 52.8%, 김태흠 국민의힘 후보 47.2%로 경합이었다. 전북지사는 이원택 민주당 후보 50.9%, 김관영 무소속 후보 44.6%로 경합이었다.
경북지사는 오중기 민주당 후보 36.4%, 이철우 국민의힘 후보 63.6%였다. 경남지사는 김경수 민주당 후보 52.3%, 박완수 국민의힘 후보 47.7%로 경합을 보였다.
제주지사는 위성곤 민주당 후보 63.9%, 문성유 국민의힘 후보 33.0%였다.
국회의원 재보궐 선거 출구조사는 부산 북구갑은 하정우 민주당 후보 37.6%, 한동훈 무소속 후보 48.1%였다.
경기 평택을은 김용남 민주당 후보 34.2%, 조국 조국혁신당 후보 31.6%였다.
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