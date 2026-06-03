[2026 민심 서울] 서울시장 출구조사 결과 정원오 캠프 '환호' vs 오세훈 캠프 '침묵'

AI 핵심 요약beta
- 출구조사서 정원오가 오세훈을 앞섰다.
- 정 캠프는 환호했고 오 캠프는 침묵했다.
- 정 후보 측은 개표 전까지 신중한 태도였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 6·3 지방선거 출구조사 결과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 앞서자 정 후보 캠프 개표상황실에서는 환호성이 터져 나왔다.
3일 열린 6·3 지방선거 출구조사 결과 정 후보는 51.4%, 오 후보는 46.0%를 기록할 것으로 관측됐다.
이날 서울 중구에 위치한 정 후보 캠프 개표상황실 앞줄에는 채현일·이해식·고민정·이재정·이정헌·이인영·남인순·이용선·오기형 의원 등 당내 중진 의원들이 앉아 출구조사 결과를 기다렸다. 김남근·김동아·김윤·박홍배·김한나·함대건·진성준·곽상언 의원 등도 함께했다.
정 후보는 오후 4시40분경 캠프 사무실에 방문해 기자들과 인사를 나눴다. 정 후보는 "고생들 많으셨다. 계속 좋은 인연으로 함께 하길 바란다"라고 말했다. 다만 정 후보는 아직 상황실에 모습을 드러내지 않고 있다.
오후 내내 개표상황실은 캠프 관계자와 취재진들로 붐비며 떠들석했지만 개표 결과가 나오기 직전 숨죽이며 개표를 기다렸다.
오후 6시 정 후보가 오 후보를 앞선다는 결과가 발표된 직후 박수 소리가 울려퍼졌다. 환호성이 터지며 '정원오'를 연호하기도 했다. 현장 관계자들은 서로에게 "축하합니다", "수고했습니다"라는 말을 주고받기도 했다.
출구조사 후 20여분 뒤 이인영 정 후보 선거대책위원회 상임선대위원장은 "지난 13일 동안 정 후보는 진실된 마음으로 서울시민들의 꿈을 받아 최선을 다했다"면서도 "출구조사 결과 긍정적인 방향으로 보고 있지만, 아직 개표가 시작되지 않았기 때문에 좀 더 상황을 지켜보겠다"고 밝혔다.
이어 이 위원장은 "시민의 새로운 서울 염원하는 꿈이 정 후보 지지로 모아져있기를 기대한다"고도 했다.
같은 시간 서울 종로구에 위치한 오 후보 선거캠프는 조용했다. 출구조사 발표 후 현장에 있는 관계자들은 침묵을 유지했다. 오 후보는 이날 캠프 사무실에 모습을 드러내지 않았다.
100wins@newspim.com