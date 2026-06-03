뉴욕증시 프리뷰, 유가 급등에 주가 선물 숨 고르기…AI 랠리는 계속, 마벨 10% 급등

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중동 긴장 고조에 선물 약세

ADP 고용 예상 상회하며 경기 우려 완화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 사상 최고치 경신 이후 숨 고르기 장세를 나타냈다. 중동 지역 긴장 고조로 국제유가가 급등하며 투자심리를 압박했지만, 예상보다 강한 고용지표와 인공지능(AI) 투자 확대 기대가 시장을 떠받치고 있다.

3일(현지시간) 미 동부시간 오전 8시 55분(한국 시간 오후 9시 55분) 기준 다우존스 E-미니 선물은 244포인트(0.47%) 하락했고, S&P500 E-미니 선물은 0.22% 내렸다. 반면 나스닥100 E-미니 선물은 0.04% 오르며 강보합에 머물고 있다.

앞서 뉴욕증시 3대 지수는 모두 사상 최고치로 마감했다. S&P500 지수는 0.13% 상승하며 사상 처음으로 7600선을 돌파했고, 다우지수와 나스닥종합지수도 각각 0.45%, 0.03% 올랐다.

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 중동 긴장에 유가 급등…트럼프 "이란 핵무기 포기 합의"

시장은 중동 정세를 주시하고 있다. 쿠웨이트군은 방공망이 적대적 목표물을 요격했다고 밝혔고, 미국 중부사령부(CENTCOM)는 이란의 탄도미사일과 드론 공격을 격퇴했다고 발표했다. 또한 이란의 공격 시도에 대응해 케슘섬에 대한 자위적 공습도 실시했다고 밝혔다.

이 여파로 브렌트유는 2% 이상 상승한 배럴당 98달러를 넘어섰다. 시장에서는 유가 상승이 인플레이션 압력을 다시 자극할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다"고 밝히면서 지정학적 리스크 확대 우려는 일부 완화됐다.

제프리스의 모힛 쿠마르 이코노미스트는 "미국과 이란 모두 전면적인 군사 충돌로 복귀하는 것을 원하지 않는다"며 "기본 시나리오는 여전히 협상 타결"이라고 전망했다.

◆ ADP 고용 예상 상회…노동시장 여전히 견조

한편 이날 발표된 ADP 민간고용 보고서는 미국 노동시장이 여전히 견조하다는 점을 보여줬다.

ADP에 따르면 5월 민간고용은 12만2000명 증가해 시장 예상치인 11만명을 웃돌았다. 4월 수정치인 10만5000명보다도 증가폭이 확대됐으며, 지난해 1월 이후 가장 큰 증가세를 기록했다.

특히 이전처럼 의료 부문에만 집중되지 않고 대부분 업종에서 고용이 늘어난 점이 눈에 띄었다. 교육·보건 서비스가 5만7000명 증가하며 가장 큰 폭의 고용 증가를 기록했고, 무역·운송·유틸리티 부문도 3만6000명 늘었다.

넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "고용 증가가 최근 수년간 보기 드물 정도로 광범위하게 나타났다"며 "노동시장은 여름 채용 시즌을 앞두고도 견조한 모멘텀을 유지하고 있다"고 평가했다.

◆ AI 투자 열풍 지속…마벨·브로드컴 강세

강한 고용지표에도 시장의 관심은 여전히 AI 투자 사이클에 쏠려 있다.

▲엔비디아(NVDA)는 이번 주 AI PC용 신규 칩을 공개했고, ▲델 테크놀로지스(DELL)와 ▲휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했다. ▲알파벳(GOOGL) 역시 AI 인프라 확장을 위해 800억달러 규모의 자금 조달 계획을 내놓으며 투자 경쟁에 불을 지폈다.

특히 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급등하며 시가총액 2900억달러를 돌파했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 전날 마벨을 "차세대 1조달러 기업"이라고 평가한 영향이다.

▲브로드컴(AVGO)은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 2.5% 상승했다. 시장에서는 브로드컴 실적을 AI 투자 열풍의 지속 여부를 확인할 핵심 분수령으로 보고 있다.

브로드컴 간판 [사진 = 블룸버그]

월가에서는 단기 과열 우려도 제기된다.

윌밍턴 트러스트의 메건 슈 투자전략 책임자는 S&P500이 이번 주에도 상승 마감할 경우 1985년 이후 가장 긴 10주 연속 상승 기록을 세우게 된다고 지적했다.

그는 "AI 투자 수요와 기업 실적이 강력한 상승 동력이었지만 실적 시즌이 마무리되고 있다"며 "여름 비수기에 접어들면서 거래량 감소와 변동성 확대가 나타날 수 있다"고 말했다.

투자자들은 오는 5일 발표되는 미국 비농업부문 고용보고서도 주목하고 있다. 시장에서는 5월 신규 고용이 8만명 증가하고 실업률은 4.3%를 유지할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 미 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 금리 정책 방향도 결정될 전망이다.



koinwon@newspim.com