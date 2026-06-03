[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...AI 반도체주 강세 지속, 마벨 9% 급등

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마벨·브로드컴 강세…AI 네트워킹 기대 지속

AI 서버 수혜주 강세…델·HPE 효과 지속

반도체 업종 전반 강세…데이터센터 투자 확대 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 3일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들의 주가 흐름이 엇갈리고 있다.

중동 긴장 고조에 따른 국제유가 급등과 미국 국채금리 상승이 위험자산 투자심리를 압박하고 있지만, 예상치를 웃돈 ADP 민간고용 지표와 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 기대가 반도체 업종을 지지하는 모습이다.

특히 마벨 테크놀로지(MRVL)가 전날 32% 폭등한 데 이어 추가 상승세를 이어가고 있으며, 브로드컴(AVGO)의 실적 발표를 앞두고 AI 네트워킹과 데이터센터 관련 종목에 매수세가 집중되고 있다.

마벨 칩 [사진=블룸버그]

◆ 마벨·브로드컴 강세…AI 네트워킹 기대 지속

이날 개장 전 거래에서 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 9% 이상 상승했다.

전날 32% 폭등한 데 이어 추가 랠리를 이어가는 모습이다.

최근 젠슨 황 엔비디아(NVDA) 최고경영자(CEO)는 마벨을 "차세대 1조달러 기업"이라고 평가하며 AI 데이터센터 시대의 핵심 수혜주로 지목했다.

시장에서는 AI 데이터센터 규모가 커질수록 네트워킹 반도체와 광통신 솔루션 수요도 빠르게 증가할 것으로 보고 있다.

▲브로드컴(AVGO)은 장 마감 후 예정된 실적 발표를 앞두고 2% 이상 상승했다.

최근 4거래일 동안 14% 넘게 오른 브로드컴은 AI 맞춤형 반도체(ASIC) 시장의 대표 수혜주로 꼽힌다.

이번 실적은 AI 투자 사이클이 GPU를 넘어 네트워킹과 ASIC 분야로 확산되고 있는지를 확인할 중요한 이벤트가 될 전망이다.

▲엔비디아(NVDA)는 강보합권에서 움직이고 있다. 회사가 최근 공개한 AI PC용 신규 프로세서와 AI 데이터센터 투자 확대 기대가 주가를 지지하고 있다.

◆ AI 서버 수혜주 강세…델·HPE 효과 지속

AI 서버 관련 종목들도 상대적으로 강한 흐름을 보이고 있다.

▲슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 2% 안팎 상승했으며, ▲델 테크놀로지스(DELL)는 강보합세를 나타냈다.

▲휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 전날 30% 넘게 폭등한 이후 상승폭을 일부 반납했지만 여전히 강세 흐름을 유지하고 있다.

시장에서는 AI 데이터센터 구축 경쟁이 본격화되면서 서버 업체들의 실적 개선이 가시화되고 있다는 평가가 나온다.

특히 알파벳(GOOGL)이 AI 인프라 확대를 위해 800억달러 규모 자금 조달 계획을 발표한 점도 장기적인 서버 수요 확대 기대를 높이고 있다.

◆ 반도체 업종 전반 강세…데이터센터 투자 확대 주목

반도체 업종 전반에서도 AI 관련 투자 기대가 이어지고 있다.

▲마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 데이터센터 사업 성장 전망을 발표한 이후 상승세를 이어가고 있다. 회사는 데이터센터 솔루션 매출이 올해 약 65% 증가할 것으로 전망했다.

▲ST마이크로일렉트로닉스(STM)도 최근 데이터센터 매출 목표를 기존 대비 두 배 수준으로 상향 조정한 이후 강세를 이어가고 있다.

시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대가 GPU와 메모리를 넘어 전력반도체, 아날로그 반도체, 네트워킹 칩 등으로 수혜 범위를 넓히고 있다고 평가하고 있다.

한편 이날 발표된 ADP 민간고용은 12만2000명 증가해 시장 예상치인 11만명을 웃돌았다.

이에 따라 경기 둔화 우려는 일부 완화됐지만, 동시에 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대는 다소 후퇴하며 국채금리를 끌어올렸다.

월가에서는 당분간 AI 투자 확대 기대와 금리·유가 상승 부담이 충돌하는 가운데, 이날 장 마감 후 예정된 브로드컴의 실적과 5일 발표될 미국 고용보고서가 반도체 업종의 단기 방향성을 결정할 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com