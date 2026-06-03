뉴욕증시 개장 전 특징주...마벨·메이시스·게임스톱↑ VS 팔로알토네트웍스·깃랩↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 3일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 종목별 실적과 증권사 투자의견 변경, AI 투자 기대 등에 따라 주가 흐름이 엇갈렸다.

전날 32% 폭등했던 마벨 테크놀로지(MRVL)가 추가 급등세를 이어간 가운데, 메이시스(M)와 게임스톱(GME)도 호실적에 힘입어 강세를 나타냈다.

반면 사모펀드 업계는 환매 제한 이슈로 동반 약세를 보였고, 일부 소프트웨어 및 소비 관련 종목들도 부진한 가이던스와 투자의견 하향 여파로 하락했다.

미국 뉴욕 시 맨해튼의 게임스탑 매장 [사진= 로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 마벨 테크놀로지(MRVL)

마벨은 전날 32% 폭등한 데 이어 개장 전 거래에서도 9% 이상 상승했다. 회사는 최근 AI 인프라 투자 확대 수혜 기대를 받고 있으며, 젠슨 황 엔비디아(NVDA) 최고경영자(CEO)가 마벨을 "차세대 1조달러 기업"이라고 언급한 이후 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

◆ 메이시스(M)

메이시스는 개장 전 거래에서 1.3% 상승했다.

회사는 최근 4년 만에 가장 강한 1분기 성장률을 기록했으며, 매출은 46억8000만달러로 시장 예상치인 46억1000만달러를 웃돌았다. 또한 연간 실적 전망도 상향 조정했다.

◆ 게임스톱(GME)

게임스톱은 8% 가까이 급등했다.

회사는 1분기 조정 주당순이익(EPS) 30센트를 기록해 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 16센트를 크게 웃돌았다. 매출도 전년 대비 14% 증가했으며, 20억달러 규모 자사주 매입 계획도 발표했다.

◆ 메드트로닉(MDT)

메드트로닉은 4% 상승했다.

회사의 회계연도 4분기 매출은 98억1000만달러로 시장 예상치를 웃돌았다. 조정 EPS는 예상치에 부합했으며, 연간 가이던스는 소폭 아쉬웠지만 매출 호조가 주가를 지지했다.

◆ 얌 브랜즈(YUM)

얌 브랜즈는 1.5% 상승했다.

모간스탠리가 투자의견을 '중립(Equal-weight)'에서 '비중확대(Overweight)'로 상향 조정한 영향이다. 모간스탠리는 얌 브랜즈가 성장성 대비 저평가돼 있다고 평가했다.

◆ 올리스 바겐 아웃렛(OLLI)

올리스 바겐 아웃렛은 4% 이상 상승했다.

1분기 매출은 기대에 미치지 못했지만 순이익이 예상치를 웃돌았고, 연간 EPS 가이던스를 시장 예상보다 높은 수준으로 상향 조정했다.

▶ 하락 종목

◆ KKR(KKR)·블랙스톤(BX)·블루아울(OWL)

사모펀드 관련 종목들은 일제히 하락했다.

스위스계 사모펀드 운용사 파트너스그룹이 86억달러 규모 사모펀드의 환매를 제한했다는 보도가 나온 영향이다. KKR은 5.5% 이상 하락했고, 블랙스톤은 6%, 블루아울은 약 4% 내렸다.

시장에서는 비상장 자산 유동성 우려가 다시 부각되고 있다는 분석이 나왔다.

◆ 팔로알토 네트웍스(PANW)

팔로알토 네트웍스는 2% 하락했다.

회사는 시장 예상치를 웃도는 분기 매출 가이던스와 연간 전망 상향을 발표했지만 최근 주가 상승에 따른 차익실현 매물이 출회됐다. 회사는 3분기 조정 EPS 85센트, 매출 30억달러를 기록해 시장 예상치를 모두 웃돌았다.

◆ 깃랩(GTLB)

깃랩은 개장 전 거래에서 4% 가까이 하락했다.

회사가 제시한 향후 조정 EPS 전망이 시장 예상치에 미치지 못한 데다 전체 직원의 약 14%인 350명을 감원하고 22개국 사업을 철수하겠다고 발표한 영향이다. 회사는 구조조정 비용으로 3000만~3500만달러가 발생할 것으로 전망했다.

◆ 울타 뷰티(ULTA)

울타 뷰티는 1% 하락했다.

회사는 연간 이익 전망을 상향 조정하고 1분기 EPS와 매출 모두 시장 예상치를 웃돌았지만, 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 나오며 약세를 보였다.

◆ 셰이크쉑(SHAK)

셰이크쉑은 1% 하락했다. 모간스탠리와 레이먼드제임스가 잇따라 투자의견을 하향 조정한 영향이다.

레이먼드제임스는 소고기 가격과 에너지 가격 상승으로 수익성 변동성이 확대되고 있다고 지적했다.

koinwon@newspim.com