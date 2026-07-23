'핵융합 심장' 조립 시작…HD현대중공업, ITER 이정표 세웠다

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 22일 ITER 핵심부품 최종조립을 마쳤다
- HD현대중공업은 진공용기 섹터 4기를 제작·인도했다
- ITER는 7개국이 참여한 세계 최대 핵융합 실험로다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 제작한 국제핵융합실험로(ITER) 핵심 부품이 최종 조립 단계에 들어가며 세계 최대 핵융합 프로젝트가 상용화를 향해 한 걸음 더 나아갔다.
HD현대중공업은 현지시간 22일 프랑스 카다라슈 ITER 건설 현장에서 열린 '코리아-ITER 퓨전 데이(KOREA-ITER Fusion Day)' 행사에 참석했다고 밝혔다.
이번 행사는 HD현대중공업이 제작한 마지막 진공용기 섹터가 열차폐체와 초전도 자석을 결합한 섹터 모듈 조립을 마친 것을 기념해 마련됐다. 해당 모듈은 최종 조립이 진행되는 토카막 피트로 옮겨졌으며, 나머지 8개 모듈과 결합해 약 5000톤 규모의 도넛 형태 진공용기로 완성될 예정이다.
ITER는 한국과 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 등 7개 회원국이 공동 추진하는 세계 최대 핵융합 실험로 건설 프로젝트다.
HD현대중공업은 전체 진공용기 섹터 9기 가운데 4기를 제작했다. 2010년 한국 몫 2기를 수주한 데 이어 2016년 유럽연합 물량 2기까지 추가 수주해 2024년까지 모두 인도했다.
진공용기는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 둘러싸고 고진공 상태를 유지하는 ITER의 핵심 설비다. 높이 11.3m, 폭 6.6m, 무게 약 400톤에 달하는 초대형 구조물이지만 높은 제작 정밀도와 엄격한 원자력 품질 기준을 충족해야 한다.
HD현대중공업은 선박과 해양플랜트 제작 과정에서 축적한 초대형 구조물 제작 기술과 품질관리 역량을 바탕으로 프로젝트를 수행했으며, 이날 행사에서 공로를 인정받아 감사패를 받았다.
원광식 HD현대중공업 부사장은 "ITER 진공용기 섹터 제작과 설치는 국내 산업계의 기술 경쟁력을 보여주는 중요한 이정표"라며 "미래 에너지 분야 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com