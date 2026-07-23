국가인재원, 'K-이니셔티브' 특강 개최…공직사회 국가비전 공유

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세종청사서 공무원·공공기관 직원 100여명 대상

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국가공무원인재개발원이 공직사회의 국가비전 이해를 높이기 위해 'K-이니셔티브'를 주제로 한 찾아가는 특강을 개최한다.

국가공무원인재개발원은 23일 정부세종청사에서 공무원과 공공기관 직원 100여 명을 대상으로 '찾아가는 국정비전, K-이니셔티브' 특강을 연다고 밝혔다.

국가공무원인재개발원 전경. [사진=국가인재원제공]

이번 특강은 공직사회의 K-이니셔티브에 대한 이해와 공감대를 확산하기 위해 마련됐다. 각 분야 전문가가 정부세종청사를 직접 찾아 강연하는 방식으로 운영해 교육 접근성을 높였다.

K-이니셔티브는 대한민국의 외교·경제·문화·인공지능(AI) 등 핵심 경쟁력을 기반으로 '대체불가 대한민국'을 실현하기 위한 국가비전이다.

이날 특강에서는 이희옥 성균중국연구원 명예원장이 '국제질서 변화와 한반도 평화 전략'을 주제로 변화하는 국제환경 속 한국의 외교 전략을 소개한다.

이어 김윤지 한국콘텐츠진흥원장은 'K-콘텐츠의 성장과 글로벌 경쟁력'을 주제로 K-콘텐츠의 성장 전략과 미래 비전을 설명할 예정이다.

이번 특강은 지난 3월 열린 제1회 '찾아가는 국정비전 특강'의 후속 프로그램이다. 1회 특강에서는 헌법 가치와 국민주권 시대 공직자의 역할을 중심으로 국정철학을 다뤘으며, 이번에는 국익 중심 실용외교와 K-콘텐츠의 국가경쟁력 제고 방안을 주제로 논의를 이어간다.

국가인재원은 K-이니셔티브 교육을 단계적으로 확대하고 있다. 지난 3월부터 6월까지 5급 승진자와 7급 신규 공무원을 대상으로 K-컬처 교육을 실시했으며, 지난달에는 공무원과 공공기관 직원을 대상으로 제1회 K-이니셔티브 과정을 운영했다.

오는 9월에는 인공지능(AI)을 중심으로 대한민국의 미래 전략과 공직자의 역할을 다루는 제2회 K-이니셔티브 과정도 개설할 계획이다.

임채원 국가공무원인재개발원장은 "이번 특강이 공직자들이 K-이니셔티브를 바탕으로 '대체불가 대한민국'을 만들어 가기 위한 각자의 역할과 책임을 함께 고민하는 계기가 되길 바란다"며 "국가인재원은 앞으로도 현장과 수요자 중심의 교육혁신을 통해 대한민국의 미래를 이끌 공직인재를 양성하고 K-이니셔티브가 공직사회에 뿌리내릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com