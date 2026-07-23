소나무 10만 그루 효과…HD현대사이트솔루션, 저탄소 도료 개발

AI 핵심 요약beta
- HD현대사이트솔루션이 23일 저온경화형 도료를 개발해 건설기계 도장 공정 탄소배출을 53% 줄였다
- 신형 도료는 50~60도 저온 경화로 LNG 사용을 줄여 연간 탄소 689톤 감축 효과가 있다고 밝혔다
- 휘발성유기화합물도 69% 감소하며 국내 사업장에 순차 도입해 업계 최초 친환경 양산 공정을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대사이트솔루션이 건설기계 도장 과정에서 발생하는 탄소배출을 절반 이상 줄일 수 있는 저온경화형 도료를 개발했다.
HD현대사이트솔루션은 굴착기와 휠로더 등 건설기계 도장 공정의 탄소배출량을 약 53% 낮출 수 있는 신형 도료를 개발했다고 23일 밝혔다.
기존 도료는 부품 표면에서 단단하게 굳히기 위해 80~100도의 고온 건조 과정이 필요했다. 이번 도료는 화학반응 속도가 빠른 폴리아스파틱 계열 수지를 적용해 50~60도에서도 경화할 수 있도록 설계됐다.
이에 따라 도장 건조 과정에서 사용하는 열에너지를 줄이고 액화천연가스(LNG) 사용량도 절감할 수 있다. HD현대사이트솔루션은 국내 사업장에 도료를 적용할 경우 연간 LNG 사용량 약 32만㎥와 탄소배출량 689톤을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 소나무 약 10만4000그루를 새로 심는 것과 비슷한 효과다.
휘발성유기화합물 배출량도 기존 도료보다 약 69% 감소한다. 회사는 강화되는 대기환경 규제에 대응하는 동시에 건설기계 생산 과정의 환경 부담을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현재 생산라인에서 성능 검증을 진행하고 있으며 울산과 인천, 군산 등 국내 사업장에 순차적으로 도입할 계획이다. 실제 양산 공정에 적용되면 건설기계 업계 최초 사례가 될 전망이다.
HD현대사이트솔루션 관계자는 "제조 공정의 에너지 효율을 높이고 온실가스를 줄이는 기술을 지속해서 개발해 2050년 사업장 탄소중립 목표를 실현하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com