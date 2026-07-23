신한금융, 상반기 순익 3.4조 '역대 최대'...주주환원 2.8조 확대

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2분기 당기순이익 1.8조, 전년비 12.2% 증가

상반기 누적 순이익 13.3% 늘어난 최대실적 경신

이자이익 3.6% 증가. 비이자이익 22% 성장세

올해 주주환원 2.8조+α, 연간 자사주 매입 1.4조

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 비이자이익 성장과 자산건전성 개선을 바탕으로 안정적인 실적을 이어갔다.

신한금융그룹은 23일 2026년 2분기 당기순이익이 1조8201억원으로 전분기 대비 12.2% 증가했다고 밝혔다. 상반기 누적 순이익은 3조4427억원으로 전년 동기 대비 13.3% 늘었다.

[사진=신한금융그룹]

이번 실적은 수수료이익 증가와 자본시장 부문 호조 등 비이자이익 확대가 핵심 동력으로 작용했다.

2분기 비이자이익은 1조4499억원으로 전분기 대비 22% 증가했고, 상반기 기준으로도 19.7% 성장했다. 이에 따라 전체 이익에서 비이자이익이 차지하는 비중도 30%까지 상승했다.

자본시장 부문 실적도 큰 폭으로 개선됐다. 증권과 자산운용을 중심으로 한 자본시장 부문 손익은 6527억원을 기록하며 전년 대비 126% 증가했다. 비은행 부문 전체 이익 비중도 35%로 확대되며 그룹 수익구조 다변화가 진전됐다.

이자이익 역시 안정적인 흐름을 보였다. 2분기 이자이익은 3조1344억원으로 전분기 대비 3.6% 증가했으며, 상반기 기준으로는 6조1585억원으로 전년 대비 7.7% 늘었다. 순이자마진(NIM)은 은행 기준 1.61%로 개선되며 수익성 상승을 뒷받침했다.

비용과 건전성 측면에서도 긍정적인 흐름이 이어졌다. 2분기 대손충당금 전입액은 4373억원으로 전분기 대비 14.7% 감소했고, 상반기 기준으로도 전년 대비 10.8% 줄었다. 대손비용률은 0.42%로 관리되며 자산건전성 안정세가 유지됐다.

[사진=신한금융그룹]

판매관리비는 인플레이션과 희망퇴직 비용 영향으로 증가했지만, 영업이익경비율(CIR)은 36.6%로 개선되며 비용 효율성도 유지됐다.

해외 사업도 성장세를 이어갔다. 상반기 해외 부문 순이익은 4725억원으로 전년 대비 9.5% 증가했으며, 일본과 베트남 등 주요 시장에서 고른 성장을 기록했다.

주요 계열사별로 보면 신한은행은 2분기 순이익 1조3014억원을 기록하며 견조한 실적을 이어갔다. 기업대출 중심 자산 성장과 NIM 개선이 영향을 미쳤다. 신한카드는 카드 이용액 증가와 비용 안정화로 전분기 대비 19.5% 증가한 1380억원의 순이익을 기록했다.

신한투자증권은 자본시장 호황에 힘입어 상반기 순이익이 5777억원으로 전년 대비 123% 급증했다. 신한자산운용 역시 ETF 중심 성장으로 135% 증가한 실적을 기록했다.

반면 신한라이프는 보험손익 감소 영향으로 상반기 순이익이 감소했고, 신한캐피탈은 분기 기준으로는 시장 변동성 영향으로 실적이 둔화됐다.

자본적정성도 안정적인 수준을 유지했다. 6월 말 기준 그룹 BIS 비율은 15.74%, 보통주자본(CET1) 비율은 13.43%를 기록했다.

[사진=신한금융그룹]

주주환원 정책도 한층 강화했다. 올해 총환원 규모를 2조8000억원 이상으로 제시하고, 3분기 중 7000억원 규모 자사주를 추가 매입·소각하기로 했다.

이에 따라 연간 자사주 매입 규모는 1조4000억원을 넘어설 전망이다. 또한 2분기 배당금은 주당 740원으로 결정되며 연간 배당 규모는 약 1조4000억원 수준이 예상된다.

신한금융은 '밸류업 2.0' 전략을 통해 자본 효율성과 수익성을 동시에 높이고, 안정적인 손실흡수력과 자산건전성을 기반으로 실물경제 지원과 주주가치 제고를 병행해 나갈 계획이다.

peterbreak22@newspim.com