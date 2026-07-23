한국투자증권, FC서울 스페셜데이 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 22일 FC서울 경기서 스페셜데이를 열고 아동복지시설 아이들을 초청했다
- 행사는 FC서울과 파트너십 기념 및 꿈 도서관 인연으로 여주시 상생복지회 우리집 아동들이 참가했다
- 한국투자증권은 어린이·청년 대상 사회공헌 사업을 통해 성장 환경 개선과 자립준비청년 지원을 확대했다
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플레이어 에스코트·선수단 기념 촬영 진행…김성환 사장 시축
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 22일 서울월드컵경기장에서 열린 프로축구 K리그1 FC서울과 포항 스틸러스 경기에서 '한국투자증권 스페셜데이'를 열고 지역 아동복지시설 아동들을 초청했다.
이번 행사는 공식 스폰서십을 이어오고 있는 FC서울과 한국투자증권의 파트너십을 기념해 마련됐다. 한국투자증권의 사회공헌 사업인 '한국투자 꿈 도서관' 8호점 개관을 계기로 인연을 맺은 경기도 여주시 아동복지시설 '상생복지회 우리집' 아동들이 행사에 참여했다.
아동들은 경기 시작 전 FC서울 유니폼을 입고 선수들과 기념 촬영을 했다. 이어 '플레이어 에스코트 키즈'로 선수들의 손을 잡고 경기장에 입장한 뒤 관중석에서 경기를 관람했다.
경기 시작 전에는 김성환 한국투자증권 사장과 회사 마스코트 캐릭터 '한국이'가 시축에 참여했다.
김 사장은 "이번 스페셜데이가 아이들에게 잊지 못할 즐거운 추억으로 남기를 바란다"며 "앞으로도 미래세대가 밝고 건강하게 자라날 수 있도록 지속적인 관심과 후원을 이어가겠다"고 말했다.
한국투자증권은 어린이 성장 환경 개선을 위해 '꿈을 꾸는 아이들'과 '꿈 도서관' 등의 사회공헌 사업을 운영하고 있다. 올해부터는 자립준비청년의 창업과 사회 정착을 지원하는 '한국투자 드림 셰르파' 사업을 신설해 지원 대상을 청년층으로 확대했다.
dconnect@newspim.com