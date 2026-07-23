딥서치·넥스트증권, M&A·인수금융 연계 협력

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 M&A 플랫폼 '리스팅' 운영사 딥서치가 넥스트증권과 중소·중견기업의 M&A 및 인수금융 연계를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

[이미지=딥서치·넥스트증권] 딥서치와 넥스트증권이 M&A 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양사는 딥서치의 M&A 네트워크와 기업 매칭 플랫폼에 넥스트증권의 인수금융 주선 역량을 연계한다. 이를 통해 M&A 거래 발굴부터 매칭 이후 필요한 자금 조달까지 연결하는 협력 체계를 마련한다.

중소·중견기업의 M&A는 거래 조건이 맞더라도 인수 자금 확보가 과제로 남는 경우가 있다. 양사는 이러한 특성을 고려해 거래 정보와 금융 기능을 연계하고 기업별 거래 구조와 자금 수요에 맞는 지원 방안을 모색할 계획이다.

딥서치는 AI 기반 M&A 플랫폼 '리스팅'을 통해 확보한 거래 정보를 바탕으로 인수금융 수요가 있는 기업을 발굴해 넥스트증권과 연결한다. 넥스트증권은 개별 거래의 조건과 구조 등을 토대로 인수금융 주선 가능성을 검토하고 필요한 금융 솔루션을 지원한다.

협력 분야는 M&A 딜 소싱 및 매칭, 인수금융 주선, 플랫폼 연계, 기업 자금조달 등을 중심으로 진행된다. 또한 기업내용 분석과 실사 관련 정보 교류에도 나설 예정이다.

이와 함께 M&A 및 기업금융 관련 공동 세미나와 리서치 발간 등 다양한 활동을 추진해 관련 시장의 정보 접근성을 높이고 기업 간 거래 기회를 확장하는 데 협력한다.

김재윤 딥서치 대표는 "M&A 과정에서 적합한 거래 상대를 발굴하는 것뿐만 아니라 인수 자금을 마련하는 과정도 중요하다"며 "넥스트증권과의 협력을 바탕으로 기업 매칭과 금융을 연계해 중소·중견기업의 M&A 거래를 지원할 수 있는 기반을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

딥서치의 '리스팅'은 AI 기반 기업 분석과 매칭을 활용해 M&A 거래를 지원하는 플랫폼이다. 기술보증기금 '민관협력 M&A 플랫폼' 파트너로 선정됐으며, 일본 시장을 비롯한 크로스보더 M&A 영역으로 사업 범위를 넓히고 있다.

whitss@newspim.com