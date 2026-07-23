기계설비의 날 11주년…대통령표창에 현동수·박계석 대표

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AI 데이터센터·반도체 시대 핵심 인프라 산업 역할 강조

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 국내 기계설비산업 발전과 국가 경쟁력 강화에 기여한 유공자를 포상하는 '2026 기계설비의 날' 기념식이 23일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열렸다. 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 친환경 에너지 전환 등 국가 핵심 산업의 기반으로 기계설비의 중요성이 커지는 가운데 업계는 미래 성장동력 확보와 산업 경쟁력 강화 의지를 다졌다.

대한기계설비건설협회가 개최한 이날 행사에는 기계설비인과 정부·유관기관 관계자 등 500여 명이 참석했다. 올해로 11회를 맞은 기계설비의 날은 산업 발전과 기술혁신, 국가 경쟁력 제고에 기여한 기계설비인을 발굴해 포상하는 업계 최대 기념행사다.

최고 영예인 대통령 표창은 현동수 동원설비 대표와 박계석 세방테크 대표에게 돌아갔다.

현동수 대표는 50년 넘게 기계설비 분야에 몸담으며 제주지역 기계설비 기술 발전을 이끌어온 공로를 인정받았다. 기계설비공사업을 기반으로 신재생에너지설비와 전문소방시설공사업까지 사업 영역을 확장하며 지역 산업 경쟁력을 높였고, 자재대금과 공사비, 노임 체불이 단 한 건도 없는 정도경영을 실천해 업계의 모범 사례로 평가받았다.

박계석 대표는 25년 이상 기계설비건설업계에서 활동하며 반도체 공장과 대형 국책사업을 성공적으로 수행해 왔다. 특히 첨단 산업시설에 필요한 하이테크 기계설비 기술과 선도적인 시공 공법을 현장에 적극 적용해 산업 경쟁력 향상에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

왼쪽부터 현동수 동원설비 대표와 박계석 세방테크 대표가 23일 서울 용산 드레곤시티 그랜드볼룸에서 열린 '2026 기계설비의날' 기념식에서 대통령 표창을 받았다. [사진=대한기계설비건설협회 제공]

국무총리 표창은 김래형 귀뚜라미범양냉방 전무이사가 수상했다. 국토교통부장관 표창은 정기운 건양공사 대표이사를 비롯한 33명에게 수여됐다.

이와 함께 국방부장관 표창 2점, 산업통상자원부장관 표창 2점, 기후에너지환경부장관 표창 2점, 고용노동부장관 표창 2점, 중소벤처기업부장관 표창 2점이 각각 수여됐다.

문순백 한주공영 대표이사 등 3명은 중소기업중앙회장 표창을, 노원석 삼우설비 대표이사 등 3명은 중소벤처기업진흥공단 이사장 표창을 받았다. 우수기계설비인 부문에서는 한화택 국민대학교 명예교수를 비롯한 9명이 수상의 영예를 안았다.

기계설비산업은 건축물과 산업시설의 냉난방·공조·환기·급배수·소방·에너지 시스템 등을 구축하는 국가 기간산업이다. 최근에는 반도체 생산시설과 AI 데이터센터, 바이오 공장 등 첨단 산업시설이 확대되면서 초정밀 환경을 구현하는 핵심 기술 분야로 주목받고 있다. 탄소중립과 에너지 효율 향상 정책이 강화되면서 고효율 기계설비와 친환경 설비 기술의 중요성도 갈수록 커지고 있다.

대한기계설비건설협회는 기계설비산업의 건전한 발전과 기술 향상, 제도 개선, 전문인력 양성 등을 위해 설립된 대표 단체다. 정부 정책 건의와 기술 보급, 회원사 권익 보호 등을 통해 산업 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

허용주 기계설비의 날 조직위원장은 기념사에서 "정부가 추진하는 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터 육성 등 3대 메가 프로젝트는 기계설비 산업 전반의 기술 고도화를 촉진하는 새로운 전환점이 될 것"이라며 "첨단산업의 기반을 책임지는 기계설비인들이 힘을 모아 산업의 새로운 미래를 함께 만들어가자"고 말했다.

업계는 이번 기념식을 계기로 기계설비산업이 단순한 건설 분야를 넘어 국가 첨단산업의 핵심 인프라 산업으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. AI와 디지털 전환, 탄소중립 시대를 맞아 고부가가치 기술 개발과 전문인력 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 한층 높여 나간다는 방침이다.





windy@newspim.com