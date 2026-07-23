운전자 없이 PV5 움직인다…기아, 원격 운전 사업화 착수

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 KT, 자율주행 기술기업 에스유엠과 손잡고 운전자가 탑승하지 않은 차량을 외부에서 제어하는 원격 운전 서비스 상용화에 나선다.

원격 운전 실증 차량의 모습. [사진=기아]

기아는 23일 서울 양재동 본사에서 KT, 에스유엠과 '원격 운전 기술 사업화 추진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

3사는 올해 안에 기아의 첫 전용 목적기반모빌리티(PBV)인 PV5를 활용한 원격 운전 서비스를 출시하는 것을 목표로 협력한다.

원격 운전은 외부 관제센터에서 4G·5G 통신망을 통해 무인 차량을 운행하고 제어하는 기술이다. 차량을 사용자의 집 앞까지 보내거나 이용 후 별도 주차 공간으로 이동시키는 서비스에 활용할 수 있다.

생활 인프라가 부족한 지역에서는 이동식 무인마트와 무인도서관 등 공공 서비스용 차량에도 적용할 수 있다. 자율주행 차량에 고장이나 이상이 발생했을 때 안전한 장소로 이동시키는 보조 기술로도 활용 가능하다.

협약에 따라 기아는 차량과 관련 기술 개발을 담당한다. KT는 통신 인프라 구축과 네트워크 품질 관리를, 에스유엠은 원격 운전 기술과 차량 제어 시스템 운영을 맡는다.

3사는 서비스 과정에서 확보한 운행 데이터를 분석해 자율주행 기술을 고도화하고, 원격 운전 활용 사례 발굴과 사업모델 확대에도 협력한다. 관련 법·제도 마련과 산업 표준화 기반 구축도 공동 추진한다.

강주엽 기아 신사업기획실 상무는 "원격 운전에서 자율주행으로 이어지는 로드맵을 구축해 차량 무인화 생태계를 확대하고 PBV만의 차별화된 가치를 강화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com