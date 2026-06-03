전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 라이브
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

글로벌 증시 AI 잔치에 중국 A주만 소외된 이유, 알고 보니...

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 골드만삭스가 3일 중국 증시가 글로벌 AI 랠리에서 소외된 이유를 지수 구성 한계와 기업 이익 둔화 등으로 분석했다
  • 중국 기업 이익은 6년째 예상치 하회해 MSCI 중국 EPS·PER 전망이 하향됐지만, 향후 12개월 11% 상승 여력은 남아있다고 평가했다
  • 골드만삭스와 캐피털 이코노믹스는 중국이 AI 핵심 수혜국이라며 전력·인프라·반도체·물리적 AI 및 A주 비중 확대에 전략적 낙관론을 유지했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4월 이후 한·미·일 주가 폭등, 중국 지수는 2%대
골드만삭스 "지수 구성·기업 실적 등이 주가 발목"
중국 A주 장기 '비중 확대'는 계속해서 유지

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍 속에서 미국과 동북 아시아 지역 증시가 폭발적인 상승세를 기록 중인 가운데, 중국 증시만 홀로 소외되는 디커플링(탈동조화) 현상이 심화하고 있다.

3일 중국 매체 차이신은 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스 보고서를 인용, 글로벌 증시의 AI 수혜 잔치에 중국 A주만 발을 들이지 못하고 있다고 보도한뒤 그 이유가 지수 구성의 한계, 기업 이익 성장세 둔화 등 4가지 요인 때문이라고  분석했다.

최근 중동 지역의 지정학적 리스크(미국·이란 전쟁 우려)로 일시적 조정을 겪었던 글로벌 증시는 지난 4월 초 미·이란 간 합의 도출 이후 AI 수혜주를 중심으로 가파르게 반등세를 보였다.

지난 3월 31일 종가와 비교해 미국 나스닥 지수는 25% 상승했으며, 일본 닛케이225 지수(34%)와 대만 가권지수(46%)도 큰 폭으로 올랐다. 특히 한국 종합주가지수(코스피)는 74% 급등했으며 올해 전체적으로 무려 108.85%의 누적 수익률을 기록했다.

반면 중국 증시의 반등 탄력은 현저히 떨어졌다. 상하이종합지수는 지난 3월 23일 장중 저점(3794.68)을 찍은 후 반등했으나, 5월 중순 이후 다시 하락 전환했다.

6월 3일 기준 상하이 지수는 지난 5월 14일 장중 고점(4258.86) 대비 4% 하락했으며, 올해 초와 비교하면 누적 상승률이 2.9%에 불과한 실정이다.

골드만삭스는 중국 증시가 미국 및 주변 동북아 시장보다 부진한 원인으로 지수 구성의 차이, 소프트 테크와 하드 테크의 분화, 정부 정책, 경제 성장 성과 등 4가지를 꼽았다. 이 중 가장 결정적인 이유는 '기업의 이익 성장세 둔화'다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 사진= 중국 포탈 서우거우. 2026.06.03 chk@newspim.com

골드만삭스는 "글로벌 투자자들은 이익 성장을 가장 중요하게 보지만, 중국 기업들의 실적은 지속적으로 약세를 보이고 있다"며 "2026년 1분기 기업 이익은 전년 동기 대비 7% 감소했으며, 6년 연속 시장 예상치를 밑돌았다"고 지적했다.

거시적으로는 이익 회복 조짐이 보이고 있으나, 보조금 지속에 따른 손실과 AI 관련 투자 지출 증가가 중국 인터넷 기업들의 본격적인 실적 개선을 지연시키고 있다는 분석이다.

이에 따라 골드만삭스는 MSCI 중국 지수의 주당순이익(EPS) 성장률 전망치를 기존 12~14%에서 8~12%로 하향 조정했다. 적정 주가수익비율(PER) 역시 13배에서 12배로 낮췄다.

다만, 조정된 예측치 기준으로도 MSCI 중국 지수는 향후 12개월간 약 11%의 상승 여력이 있다고 골드만삭스는 밝혔다.

골드만삭스는 중국이 글로벌 AI 분야에서 차지하는 시가총액과 매출 비중이 각각 10%와 16%에 달할 만큼 중추적인 위치에 있다고 평가했다. AI는 여전히 전 세계 산업을 뒤흔들 '파괴적 기술'이지만, 국제 투자자들의 중국 AI 주식 보유량은 잠재력에 비해 심각하게 낮은(과소 보유) 상태라는 것이다.

골드만삭스는 견고한 경기 순환적 성장 전망과 정부의 정책 지원, 제조 분야의 경쟁 우위를 고려해 전력, 인프라, 반도체, 물리적 AI(Physical AI) 분야에 대해 전략적 낙관론을 유지했다. 또한 중국 본토 A주의 경우 위험 대비 수익률이 아시아 지역 평균을 웃돌고 유동성 환경이 양호하다는 점을 들어 '비중 확대' 의견을 유지했다.

반면 홍콩 증시에 상장된 중국 H주의 경우, 비중 확대를 유지하기 위한 '기회비용'이 커졌다는 이유로 투자의견을 '중립'으로 하향 조정했다.

영국의 캐피털 이코노믹스 역시 중국 증시가 AI 붐의 수혜를 받아 올해 남은 기간 양호한 흐름을 보일 것이라면서도, '수익성 부족'이 점점 더 큰 걸림돌이 되고 있다고 진단했다.

캐피털 이코노믹스는 "최근 시장 변동성에도 불구하고 글로벌 투자자들은 여전히 중국을 AI의 핵심 수혜국으로 보고 있다"며 "최근 상승 랠리가 AI 공급망의 병목 단계에서 수혜를 입는 반도체 기업들에 집중된 점이 이를 방증한다"고 설명했다.

다만 이들 수혜 기업이 홍콩이 아닌 중국 본토(A주)에 주로 상장되어 있어, 외국인들이 많이 보는 MSCI 중국 지수 내 비중이 작아 착시 효과가 있었다고 분석했다.

캐피털 이코노믹스는 "중국 기업들은 AI 거대모델 개발에서 미국을 바짝 추격하고 있을 뿐만 아니라, AI 기술 적용을 통한 산업적 이익을 가장 많이 누릴 수 있는 위치에 있다"며 세계적인 AI 열풍이 지속됨에 따라 중국 기술주들이 향후 큰 수혜를 입을 것이라고 전망했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
하정우 vs 한동훈 예측 엇갈려 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재·보궐선거 가운데 핵심 격전지로 분류되는 경기 평택을(재선거)과 부산 북구갑(보궐선거) 선거구에 대한  출구조사 결과가 초접전인 것으로 3일 나타났다. 다만 북구갑 예측조사 결과가 방송3사(KBS·MBC·SBS) 하정우 민주당 후보 42.6% 한동훈 무소속 후보 41.6%인데 비해 JTBC 하정우 37.6% 한동훈 48.1%로 집계돼 실제 개표 결과가 초미의 관심사로 떠올랐다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 6·3 지방선거일인 3일 경남 평택 을 출구조사 결과가 발표되고 있다. 2026.06.03 khwphoto@newspim.com 방송3사 출구조사 결과에 따르면 경기 평택을은 김용남 민주당 후보 30.3%, 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 조국 조국혁신당 후보 31.1% 순이다. 세 후보 격차는 각각 1%포인트(p)도 나지 않는다. JTBC 예측조사에도 경기 평택을은 김용남 민주당 후보 34.20%, 조국 조국혁신당 후보 31.6%로 나타났다. 양 후보 격차는 2.6%p로 접전 양상이다. 부산 북구갑은 하정우 후보 42.6%, 한동훈 후보 41.6%, 박민식 국민의힘 후보 15.8%였다. 하 후보와 한 후보 격차는 1.0%p 차이로 초접전 구도다. JTBC 조사에서 부산 북구갑은 한동훈 후보 48.1%, 하정우 후보 37.6%로 격차가 10.5%p까지 벌어지며 한 후보의 우세가 예상됐다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 6·3 지방선거일인 3일 경남지사 부산 북 갑 출구조사 결과가 발표되고 있다. 2026.06.03 khwphoto@newspim.com 방송3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사는 한국리서치·입소스·코리아리서치인터내셔널에 의뢰해 이뤄졌다. 조사는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됐다. 전국 615개 투표소에서 16개 시·도 투표자 약 10만8727명을 대상으로 투표를 마치고 나오는 매 5번째 유권자를 등간격으로 뽑는 방식으로 실시됐다. 오차범위는 95% 신뢰수준에서 ±1.7%p~4.1%p다. 여기에 지난달 30일부터 이달 2일까지 나흘간 전국 만 18세 이상 유권자 1만1357명을 상대로 한 사전투표 기간 여론조사 결과가 최종 예측치에 더해졌다. 이 조사는 휴대전화 가상번호 100% 방식의 전화 면접으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 시·도별 최소 ±3.1%p, 최대 ±5.5%p다. JTBC는 이날 오후 6시 투표 종료 직후 자체 분석틀을 활용한 예측조사 결과를 공개했다. seo00@newspim.com 2026-06-03 19:48
사진
산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동