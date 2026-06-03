[2026 민심] 오후 10시 전국 개표율 13.90%…대구 김부겸 53%·추경호 45%

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 3일 전국 동시지선 개표 상황을 발표했다
- 오후 10시 전국 평균 개표율은 13.90%로 집계됐다
- 여야 광역단체장 격차 보이며 대체로 접전 양상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 제9회 전국동시지방선거의 전국 개표율이 오후 10시 기준 13.90%로 집계됐다.
중앙선거관리위원회에 따르면 3일 오후 10시 기준 대구 개표율은 13.30% 진행된 가운데 김부겸 더불어민주당 후보는 53.50%, 추경호 국민의힘 후보는 45.44%로 나타났다.
서울 개표율은 5.46% 진행된 가운데 정원오 더불어민주당 후보는 65.72%, 오세훈 국민의힘 후보는 31.88%로 나타났다.
부산 개표율은 13.55% 진행된 가운데 전재수 더불어민주당 후보가 52.84%, 박형준 국민의힘 후보가 45.62%로 나타났다.
인천 개표율은 4.25% 진행된 가운데 박찬대 더불어민주당 후보가 58.77%, 유정복 국민의힘 후보가 40.29%로 나타났다.
대전 개표율은 12.62% 진행된 가운데 허태정 더불어민주당 후보가 60.77%, 이장우 국민의힘 후보가 37.05%로 나타났다.
세종 개표율은 12.01% 진행된 가운데 조상호 더불어민주당 후보가 55.44%, 최민호 국민의힘 후보가 41.11%로 나타났다.
경기 개표율은 13.44% 진행된 가운데 추미애 더불어민주당 후보가 50.79%, 양향자 국민의힘 후보가 43.42%로 나타났다.
강원 개표율은 20.12% 진행된 가운데 우상호 더불어민주당 후보가 54.06%, 김진태 국민의힘 후보가 45.93%로 나타났다.
충북 개표율은 26.49% 진행된 가운데 신용한 더불어민주당 후보가 54.11%, 김영환 국민의힘 후보가 45.88%로 나타났다.
충남 개표율은 10.98% 진행된 가운데 박수현 더불어민주당 후보가 57.59%, 김태흠 국민의힘 후보가 42.40%로 나타났다.
전북 개표율은 20.03% 진행된 가운데 이원택 더불어민주당 후보가 52.51%, 김관영 무소속 후보가 41.37%로 나타났다.
전남광주 개표율은 20.07% 진행된 가운데 민형배 더불어민주당 후보가 81.77%, 이정현 국민의힘 후보가 9.07%로 나타났다.
경북 개표율은 18.07% 진행된 가운데 이철우 국민의힘 후보가 64.47%, 오중기 더불어민주당 후보가 35.52%로 나타났다.
경남 개표율은 14.87% 진행된 가운데 박완수 국민의힘 후보가 50.35%, 김경수 더불어민주당 후보가 49.64%로 나타났다.
제주 개표율은 33.47% 진행된 가운데 위성곤 더불어민주당 후보가 61.35%, 문성유 국민의힘 후보가 35.34%로 나타났다.
울산 개표율은 12.75% 진행된 가운데 김상욱 더불어민주당 후보가 53.73%, 김두겸 국민의힘 후보가 41.39%로 나타났다.
jeongwon1026@newspim.com