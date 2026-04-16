엠디에스코리아, '젤리블리 애플망고' 2026 몽드셀렉션 은상 수상

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2년 연속 국제 품질 평가 인정…23개국 수출 중

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 식품 제조 기업 엠디에스코리아의 '젤리블리 애플망고'가 2026 몽드셀렉션에서 은상을 수상했다고 16일 밝혔다.

1961년 벨기에에서 설립된 몽드셀렉션은 식품·음료·건강·미용 제품 등을 대상으로 품질을 평가하는 국제 품질 평가 기관이다. 젤리블리 애플망고는 제품 포맷의 실용성, 개봉 용이성, 편의성, 망고 풍미의 명확도, 단맛 조절 등 전반에 걸쳐 긍정적 평가를 받았다.

회사에 따르면 젤리블리는 지난해 '젤리블리 샤인머스캣'이 같은 상을 수상한 데 이어 2년 연속 국제 무대에서 제품 경쟁력을 인정받았다. 현재 편의점 중심 유통 전략으로 제로칼로리·제로슈거 제품과 혼합 과일 맛 등 다양한 라인업을 구축하고 있으며, CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점과 온라인 채널을 통해 총 19종의 제품을 공급하고 있다.

엠디에스코리아 제4공장 전경. [사진=엠디에스코리아]

해외 시장 진출도 가속화하고 있다. 현재 23개국에 젤리블리 제품을 수출 중이며, 최근 대만 쿠팡에 '젤리블리 샤인머스캣' 입점을 완료했다.

엠디에스코리아 문동준 대표이사는 "이번 몽드셀렉션 수상으로 글로벌 시장 내 젤리블리의 제품 경쟁력과 소비자 편의성을 확인했다"며 "앞으로도 다양한 맛과 차별화된 제품을 바탕으로 K-젤리 소비 저변을 확대하고, 이를 통해 브랜드 경쟁력 강화와 매출 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

엠디에스코리아는 1995년 국내 최초 저온 살균 장기보관 샐러드를 개발한 식품 제조 전문 기업으로, 현재 가정용 간편식(HMR) 제품과 젤리류, OEM 제품을 생산해 편의점 채널 등에 공급하고 있다.

nylee54@newspim.com