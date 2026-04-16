씨피시스템, 세계 최대 스마트 제조 전시회 '하노버 메세 2026' 참가

유럽 현지 제조사와 직접 파트너십 구축 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 케이블 체인 솔루션 전문기업 씨피시스템은 오는 20일부터 24일까지 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 규모 산업 기술 박람회 '하노버 메세 2026'에 참가한다고 16일 밝혔다. 이번 전시회를 통해 반도체, 디스플레이 등 글로벌 하이테크 제조 공정에서 입증된 독보적 케이블 체인 솔루션을 선보이며 유럽 현지 글로벌 제조 기업들을 직접 공략할 계획이다.

회사에 따르면 도이치메세가 주최하는 하노버 메세는 매년 전 세계 4000개 이상의 기업과 13만명 이상의 관람객이 모이는 스마트 제조 분야 최고 권위 전시회다. 씨피시스템은 지멘스, ABB 등 글로벌 기업들이 집결하는 이번 무대에서 삼성전자와 현대자동차 등 국내외 톱티어 제조 라인에 적용돼 성능을 인정받은 하이엔드 케이블 보호 시스템을 선보이며 글로벌 표준 선점에 나선다.

특히 씨피시스템은 반도체와 디스플레이, 로봇 제조 라인 등 극한의 정밀도가 요구되는 하이테크 분야에서 제품을 공급하며 독보적인 기술력과 가격 경쟁력을 인정받고 있다. 회사는 강력한 레퍼런스를 기반으로 초저발진 고청정 클린룸용 케이블 체인 'G-Clean Chain', 로봇 자동화 전용 'RoboWay', 정전기 방지형 'ESD Cable Chain', 중장비 및 장거리 이송 특화 'Heavy Duty Cable Chain', 고속·고반복 설비용 'High-Speed 대응 체인' 등 고부가가치 라인업을 집중 배치해 유럽 내 글로벌 기업들을 공략한다는 방침이다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

또한 이번 전시회에서 현지 대리점을 통한 간접 영업 방식에서 벗어나 글로벌 제조사와의 직거래 파트너십을 구축하는 것을 핵심 목표로 삼았다. 초정밀 공정부터 가혹한 환경의 중장비 설비까지 대응 가능한 방대한 기술 데이터와 글로벌 경쟁사 대비 우수한 납기 대응력, 커스터마이징 역량을 앞세워 유럽 현지 공급망에 직접 진입한다는 구상이다.

회사 측은 유럽 내 신규 대리점망을 구축함과 동시에 글로벌 OEM 기업과의 직거래 기회를 확보해 현지 시장 진입 장벽을 낮추고 장기적 실적 모멘텀을 마련할 계획이다. 이를 위해 고속·고반복 설비 환경에서 입증된 탁월한 내구성 데이터에 기반한 기술력과 품질경쟁력을 집중 홍보할 예정이다.

글로벌 스마트팩토리 및 산업용 로봇 시장이 연평균 두 자릿수 성장을 이어가는 가운데, 씨피시스템은 반도체 공정에서 축적한 초정밀 기술을 AMR(자율주행로봇), 공작기계, 에너지 플랜트 등 다양한 산업군으로 확장하고 있다. 이러한 확장 전략은 단순 부품 공급을 넘어 하이테크 공정의 효율을 극대화하는 고객 맞춤형 솔루션 제공이라는 차별화된 가치 창출로 이어지고 있다는 게 회사 측 설명이다.

씨피시스템 관계자는 "이미 글로벌 하이테크 기업들이 우리 제품을 표준으로 채택하고 있다는 점은 기술력과 신뢰도 면에서 세계 최고 수준에 도달했음을 의미한다"며 "이번 하노버 메세는 유럽의 엄격한 기술 표준을 만족하는 고정밀 솔루션을 널리 알리는 계기가 될 것이며, 실질적인 글로벌 수주 성과를 통해 실적을 극대화하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com