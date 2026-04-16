[인터뷰] 씨피시스템, 삼성과 공동개발 'G-클린·로보웨이'로 글로벌 공략

"삼성 공동개발 'G-클린', 클린룸 핵심부품"

현대차 EV 공장 적용…자동차 공정으로 확장

中 2차전지·日 로봇 수요 ↑ "의미있는 매출 성장 전망"

대만 거점 확보…미국·인도 법인 설립 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨피시스템이 반도체·디스플레이·2차전지 클린룸 공정에서 핵심 부품 공급업체로 자리 잡으며 공급망 내 입지를 확대하고 있다. 기존 범용 케이블 보호 제품 중심에서 벗어나 저분진·고내구 특성을 갖춘 고부가 제품으로 포트폴리오를 고도화하는 동시에, 글로벌 시장 확대와 산업 다변화를 통해 매출 성장 기반을 강화하는 모습이다.

씨피시스템은 기존 일반 체인 제품 중심 구조에서 고부가가치 제품인 'G클린 케이블 체인(G-Clean Cable Chain)' 비중을 빠르게 확대하며 매출 성장을 이어가고 있다. G-클린 체인은 저분진 환경을 충족하는 케이블 보호 장치로, 공정 내 미세먼지 발생을 최소화하고 반복 구동 환경에서도 케이블 마모를 억제하는 기능을 갖췄다. 이에 따라 단순 보호 부품이 아닌 공정 안정성을 좌우하는 핵심 부품으로 활용되며, 제조 공정으로 적용 범위가 확대되고 있다.

김경민 씨피시스템 대표는 15일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "G-클린 체인은 삼성디스플레이와 약 2년간 공동 개발한 제품으로, 케이블을 삽입한 상태에서 ISO Class 1 등급을 획득한 것이 핵심 경쟁력"이라며 "기존에 해결이 어려웠던 케이블 마모와 분진 문제를 동시에 개선한 제품"이라고 말했다. 이어 "기존에는 일반 체인 중심의 매출 구조였다면, 현재는 고부가 제품 중심으로 빠르게 전환하고 있다"며 "클린룸 공정에서 필수적으로 요구되는 제품으로 자리 잡으면서 공급망 내 역할이 확대되고 있다"고 덧붙였다.

실제 G-클린 체인은 현대자동차 울산 전기차(EV) 전용 공장에서 표준 사양으로 채택되며 대규모 적용 사례를 확보했다. 이를 계기로 자동차 제조 공정 등 일반 산업 분야에서도 적용이 확대되는 흐름이 나타나고 있다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 김경민 씨피시스템 대표가 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.04.15

◆ 로봇·2차전지 글로벌 수요 증가..."올해 매출 의미 있는 성장"

씨피시스템은 제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 특히 기존에는 국내에서 매출 비중이 높았으나, 최근에는 해외 시장을 중심으로 수요 기반이 빠르게 확대되는 추세다.

김 대표는 "글로벌 영업 역량을 강화하면서 해외 매출이 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"며 "특히 중국 시장에서 2차전과 일본·유럽 자동화 산업을 중심으로 수요가 확대되고 있다"고 밝혔다. 이어 "특히 올해 중국 시장에서는 2차전지 생산설비 증설과 함께 클린룸 공정 확대가 이어지면서 관련 부품 수요가 증가하고 있다"고 설명했다.

유럽과 일본에서는 로봇 및 자동화 설비 중심으로 시장이 형성되고 있다. 산업용 로봇이 고속·고정밀화되면서 케이블 보호 부품의 내구성과 신뢰성 요구 수준이 높아지고 있으며, 이에 따라 고부가 제품 중심 공급이 확대되는 추세다.

또한 글로벌 고객 대응을 위한 영업 및 기술 지원 역량을 강화하며 현지 시장 공략에도 나서고 있다.

김 대표는 "대만은 글로벌 반도체 파운드리 기업이 밀집한 핵심 시장으로, G-클린 체인의 초저분진 기술을 앞세워 현지 공급망을 직접 공략하고 있다"며 "지사 설립 이후 고객 대응 속도가 개선되면서 반도체와 디스플레이 생산라인에서 채택이 확대되고 있다"고 말했다. 이어 "현재 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협업해 미국과 인도 법인 설립도 추진하고 있다"고 덧붙였다.

씨피시스템은 다양한 산업에 걸친 제품 적용을 기반으로 매출 안정성을 유지해왔다. 반도체와 2차전지를 비롯해 자동차, 조선 등 여러 산업에 공급해온 가운데, 최근에는 로봇 시장 확대에 힘입어 관련 부문에서도 성과를 확대하고 있다.

로봇 산업에서는 케이블 보호 솔루션 '로보웨이'를 중심으로 수요가 빠르게 증가하고 있다. 해당 제품은 반복 동작 환경에서 케이블 꼬임과 손상을 방지하는 기능을 갖추고 있어 산업용 로봇에 필수적으로 적용되는 부품이다.

김 대표는 "AI 및 로봇 산업 성장에 따라 로보웨이 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 관련 문의도 지속적으로 확대되고 있다"고 밝혔다. 이어 "로봇 구동 과정에서 발생하는 케이블 꼬임과 단선 문제를 구조적으로 해결한 것이 로보웨이의 핵심 경쟁력"이라며 "화낙(FANUC)이나 쿠카(KUKA) 같은 글로벌 로봇 제조사들과 협업을 통해 현장 적용 사례도 확대되고 있다"고 설명했다.

올해는 조선업 역시 실적 개선 요인으로 꼽힌다. 전년도 지연됐던 조선 수주가 재개되면서 관련 설비 투자와 함께 씨피시스템 제품 수요도 증가할 것으로 전망된다. 이처럼 반도체·2차전지·로봇·조선·자동차로 이어지는 산업 포트폴리오는 경기 변동에 대한 대응력을 높이는 구조다.

김 대표는 "G-클린 체인 확대와 해외 매출 증가 및 로봇 수요 확대, 조선 업황 회복 등이 맞물리며 올해 매출액은 전년 대비 의미 있는 성장이 예상된다"고 밝혔다. 이어 "여러 산업에 동시에 제품이 적용되는 구조이기 때문에 특정 산업이 둔화되더라도 다른 산업이 이를 보완할 수 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨피시스템 제품이 서울국제생산제조기술전(SIMTOS 2026)에 전시돼 있다. 2026.04.15 nylee54@newspim.com

◆ 플라스틱 신제품 연구개발…"수출·수익성 동시 공략"

씨피시스템은 기존 스틸 중심 구조의 한계를 보완하기 위해 플라스틱 기반 신제품 개발에도 나서고 있다. 장거리 케이블체인 구동 시 안정성을 확보하기 위해 적용되는 '가이드잔넬'은 현재 스틸 소재를 외부에서 조달해 사용하고 있으나, 무게와 부피로 인해 물류비 부담이 크고 해외 공급에 제약이 있다는 한계가 있다.

이에 따라 회사는 플라스틱 소재 기반 가이드잔넬 신제품을 자체적으로 연구개발 중이다. 해당 제품은 경량화를 통해 물류 효율을 개선하고, 원가 절감 효과를 동시에 확보할 수 있도록 설계되고 있다. 또한 조립이 용이한 구조로 개발돼 재고 운영과 납기 대응 측면에서도 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김경민 씨피시스템 대표는 "기존 스틸 제품은 부피와 중량 부담으로 해외 공급에 제약이 있었지만, 플라스틱 기반 구조로 전환하면 물류 효율과 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다"며 "현재 관련 신제품을 개발 중이며, 올해 선보일 예정이다. 향후 양산 단계에 진입할 경우 국내뿐 아니라 해외 시장 확대에도 기여할 것"이라고 말했다.

이처럼 제품 고도화와 신제품 개발을 통한 성장 기반을 확대하는 가운데, 회사는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 주주환원 정책도 병행하고 있다. 씨피시스템은 배당성향 40% 이상을 유지하는 정책을 제시했으며, 지난 2월 이사회 결의를 통해 보통주 1주당 60원, 총 21억8619만원 규모의 현금배당을 결정했다.

김 대표는 "배당은 매년 지속적으로 이어갈 계획"이라며 "제품 경쟁력과 실적 성장을 기반으로 안정적인 현금흐름을 확보하고, 이를 바탕으로 주주가치도 함께 높여나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com