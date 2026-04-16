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[인터뷰] 씨피시스템, 삼성과 공동개발 'G-클린·로보웨이'로 글로벌 공략

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  • 씨피시스템이 15일 저분진 고부가 제품 G-클린 케이블 체인 확대로 반도체·디스플레이 클린룸 공정 핵심 부품사로 자리 잡았다.
  • 해외 매출 비중을 빠르게 확대하며 중국 2차전지, 일본·유럽 로봇·자동화 시장을 중심으로 글로벌 수요 기반을 구축하고 있다.
  • 플라스틱 신제품 개발과 다양한 산업 포트폴리오를 통해 올해 의미 있는 매출 성장을 기대하며 배당성향 40% 이상 정책을 유지한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"삼성 공동개발 'G-클린', 클린룸 핵심부품"
현대차 EV 공장 적용…자동차 공정으로 확장
中 2차전지·日 로봇 수요 ↑ "의미있는 매출 성장 전망"
대만 거점 확보…미국·인도 법인 설립 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨피시스템이 반도체·디스플레이·2차전지 클린룸 공정에서 핵심 부품 공급업체로 자리 잡으며 공급망 내 입지를 확대하고 있다. 기존 범용 케이블 보호 제품 중심에서 벗어나 저분진·고내구 특성을 갖춘 고부가 제품으로 포트폴리오를 고도화하는 동시에, 글로벌 시장 확대와 산업 다변화를 통해 매출 성장 기반을 강화하는 모습이다.

씨피시스템은 기존 일반 체인 제품 중심 구조에서 고부가가치 제품인 'G클린 케이블 체인(G-Clean Cable Chain)' 비중을 빠르게 확대하며 매출 성장을 이어가고 있다. G-클린 체인은 저분진 환경을 충족하는 케이블 보호 장치로, 공정 내 미세먼지 발생을 최소화하고 반복 구동 환경에서도 케이블 마모를 억제하는 기능을 갖췄다. 이에 따라 단순 보호 부품이 아닌 공정 안정성을 좌우하는 핵심 부품으로 활용되며, 제조 공정으로 적용 범위가 확대되고 있다.

김경민 씨피시스템 대표는 15일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "G-클린 체인은 삼성디스플레이와 약 2년간 공동 개발한 제품으로, 케이블을 삽입한 상태에서 ISO Class 1 등급을 획득한 것이 핵심 경쟁력"이라며 "기존에 해결이 어려웠던 케이블 마모와 분진 문제를 동시에 개선한 제품"이라고 말했다. 이어 "기존에는 일반 체인 중심의 매출 구조였다면, 현재는 고부가 제품 중심으로 빠르게 전환하고 있다"며 "클린룸 공정에서 필수적으로 요구되는 제품으로 자리 잡으면서 공급망 내 역할이 확대되고 있다"고 덧붙였다.

실제 G-클린 체인은 현대자동차 울산 전기차(EV) 전용 공장에서 표준 사양으로 채택되며 대규모 적용 사례를 확보했다. 이를 계기로 자동차 제조 공정 등 일반 산업 분야에서도 적용이 확대되는 흐름이 나타나고 있다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 김경민 씨피시스템 대표가 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.04.15

◆ 로봇·2차전지 글로벌 수요 증가..."올해 매출 의미 있는 성장"

씨피시스템은 제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 특히 기존에는 국내에서 매출 비중이 높았으나, 최근에는 해외 시장을 중심으로 수요 기반이 빠르게 확대되는 추세다.

김 대표는 "글로벌 영업 역량을 강화하면서 해외 매출이 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"며 "특히 중국 시장에서 2차전과 일본·유럽 자동화 산업을 중심으로 수요가 확대되고 있다"고 밝혔다. 이어 "특히 올해 중국 시장에서는 2차전지 생산설비 증설과 함께 클린룸 공정 확대가 이어지면서 관련 부품 수요가 증가하고 있다"고 설명했다.

유럽과 일본에서는 로봇 및 자동화 설비 중심으로 시장이 형성되고 있다. 산업용 로봇이 고속·고정밀화되면서 케이블 보호 부품의 내구성과 신뢰성 요구 수준이 높아지고 있으며, 이에 따라 고부가 제품 중심 공급이 확대되는 추세다.

또한 글로벌 고객 대응을 위한 영업 및 기술 지원 역량을 강화하며 현지 시장 공략에도 나서고 있다.

김 대표는 "대만은 글로벌 반도체 파운드리 기업이 밀집한 핵심 시장으로, G-클린 체인의 초저분진 기술을 앞세워 현지 공급망을 직접 공략하고 있다"며 "지사 설립 이후 고객 대응 속도가 개선되면서 반도체와 디스플레이 생산라인에서 채택이 확대되고 있다"고 말했다. 이어 "현재 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협업해 미국과 인도 법인 설립도 추진하고 있다"고 덧붙였다.

씨피시스템은 다양한 산업에 걸친 제품 적용을 기반으로 매출 안정성을 유지해왔다. 반도체와 2차전지를 비롯해 자동차, 조선 등 여러 산업에 공급해온 가운데, 최근에는 로봇 시장 확대에 힘입어 관련 부문에서도 성과를 확대하고 있다.

로봇 산업에서는 케이블 보호 솔루션 '로보웨이'를 중심으로 수요가 빠르게 증가하고 있다. 해당 제품은 반복 동작 환경에서 케이블 꼬임과 손상을 방지하는 기능을 갖추고 있어 산업용 로봇에 필수적으로 적용되는 부품이다.

김 대표는 "AI 및 로봇 산업 성장에 따라 로보웨이 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 관련 문의도 지속적으로 확대되고 있다"고 밝혔다. 이어 "로봇 구동 과정에서 발생하는 케이블 꼬임과 단선 문제를 구조적으로 해결한 것이 로보웨이의 핵심 경쟁력"이라며 "화낙(FANUC)이나 쿠카(KUKA) 같은 글로벌 로봇 제조사들과 협업을 통해 현장 적용 사례도 확대되고 있다"고 설명했다.

올해는 조선업 역시 실적 개선 요인으로 꼽힌다. 전년도 지연됐던 조선 수주가 재개되면서 관련 설비 투자와 함께 씨피시스템 제품 수요도 증가할 것으로 전망된다. 이처럼 반도체·2차전지·로봇·조선·자동차로 이어지는 산업 포트폴리오는 경기 변동에 대한 대응력을 높이는 구조다.

김 대표는 "G-클린 체인 확대와 해외 매출 증가 및 로봇 수요 확대, 조선 업황 회복 등이 맞물리며 올해 매출액은 전년 대비 의미 있는 성장이 예상된다"고 밝혔다. 이어 "여러 산업에 동시에 제품이 적용되는 구조이기 때문에 특정 산업이 둔화되더라도 다른 산업이 이를 보완할 수 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨피시스템 제품이 서울국제생산제조기술전(SIMTOS 2026)에 전시돼 있다. 2026.04.15 nylee54@newspim.com

◆ 플라스틱 신제품 연구개발…"수출·수익성 동시 공략"

씨피시스템은 기존 스틸 중심 구조의 한계를 보완하기 위해 플라스틱 기반 신제품 개발에도 나서고 있다. 장거리 케이블체인 구동 시 안정성을 확보하기 위해 적용되는 '가이드잔넬'은 현재 스틸 소재를 외부에서 조달해 사용하고 있으나, 무게와 부피로 인해 물류비 부담이 크고 해외 공급에 제약이 있다는 한계가 있다.

이에 따라 회사는 플라스틱 소재 기반 가이드잔넬 신제품을 자체적으로 연구개발 중이다. 해당 제품은 경량화를 통해 물류 효율을 개선하고, 원가 절감 효과를 동시에 확보할 수 있도록 설계되고 있다. 또한 조립이 용이한 구조로 개발돼 재고 운영과 납기 대응 측면에서도 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김경민 씨피시스템 대표는 "기존 스틸 제품은 부피와 중량 부담으로 해외 공급에 제약이 있었지만, 플라스틱 기반 구조로 전환하면 물류 효율과 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다"며 "현재 관련 신제품을 개발 중이며, 올해 선보일 예정이다. 향후 양산 단계에 진입할 경우 국내뿐 아니라 해외 시장 확대에도 기여할 것"이라고 말했다.

이처럼 제품 고도화와 신제품 개발을 통한 성장 기반을 확대하는 가운데, 회사는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 주주환원 정책도 병행하고 있다. 씨피시스템은 배당성향 40% 이상을 유지하는 정책을 제시했으며, 지난 2월 이사회 결의를 통해 보통주 1주당 60원, 총 21억8619만원 규모의 현금배당을 결정했다.

김 대표는 "배당은 매년 지속적으로 이어갈 계획"이라며 "제품 경쟁력과 실적 성장을 기반으로 안정적인 현금흐름을 확보하고, 이를 바탕으로 주주가치도 함께 높여나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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