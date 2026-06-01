재경부, AI 활용 업무혁신 속도…'AX 집현전2.0' 출범

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AI 학습동아리 신설, 자발적 혁신 문화 확산

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 인공지능 대전환(AX)을 주도할 인공지능(AI) 학습 동아리 'AX집현전2.0'을 출범했다고 1일 밝혔다. AI를 활용한 부내 업무 혁신에 속도를 내겠다는 취지다.

AX집현전2.0은 AI 대전환을 뜻하는 AX 시대에 대응하기 위한 부처 내 학습조직이다. 단순한 이론 학습을 넘어 실제 재정·경제 정책 수립과 행정 업무에 AI를 접목할 수 있는 실무형 아이디어를 발굴할 예정이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6월 1일 세종특별자치시 인근에서 열린 재경부 AI 동아리(AX집현전2.0)와의 간담회를 주재, 인사말을 하고 있다[제공=재정경제부]

구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 이날 간담회를 주재하고 "재경부가 정부 부처 중 AI 혁신을 가장 앞서나가고 있다는 평가를 받는다"며 "초기 동아리 운영에 어려움이 없도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

재경부는 외부의 시각을 균형 있게 수용하기 위해 민간 전문가 6명으로 구성된 AI 자문단도 운영한다. 자문단은 앞으로 1년간 AI 교육 프로그램을 제공하고, 오는 10일부터 12일까지 열리는 부내 해커톤 대회에서 멘토링과 심사를 맡는다.

자문위원으로는 박승훈 오마주AI 대표, 이용안 전 재정정보원 부원장, 이재효 한국정보통신기술협회 팀장, 장동인 KAIST 교수, 정민기 InnocurveAI 대표, 차상균 서울대 데이터사이언스학과 명예교수가 위촉됐다.

한편 재경부는 AI 활용 성과를 간부회의에서 공유하는 방식도 정례화하고 있다. 이날 오전 열린 확대간부회의에서는 제2기 AI 단기집중반 교육을 수료한 직원들이 주요 프로젝트 3건을 시연했다.

wideopen@newspim.com