씨피시스템, '세미콘 차이나 2026' 참가

초저분진 G-클린체인 등 주력 제품 선보이며 중국 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 부품 전문기업 씨피시스템은 오는 25일부터 27일까지 중국 상하이 신국제박람중심에서 개최되는 세계 최대 반도체 산업 전시회 '세미콘 차이나 2026'에 참가한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 전시 기간 동안 반도체 및 디스플레이 클린룸 환경에 최적화된 G-클린체인, ESD(정전기 방지) 케이블체인, 로보웨이(로봇 케이블 보호시스템) 등 주요 제품을 선보인다. 이 가운데 G-클린체인은 독보적인 초저분진 특성 기반 반도체 습식 공정 등 고정밀 생산라인에서 필수적인 부품으로 글로벌 반도체 장비업체들로부터 꾸준한 관심을 받고 있다.

특히 씨피시스템은 2013년 상해법인을 설립하며 중국 시장에서 사업 기반을 지속적으로 확대해 왔다. 중국 최대 반도체 장비 기업인 북방화창을 주요 고객사로 확보해 제품을 공급 중이며, 현지 밀착 대응체계를 바탕으로 상해법인의 실적도 안정적인 상승 흐름을 이어가고 있다.

씨피시스템 세미콘 차이나 부스. [사진=씨피시스템]

이번 세미콘 차이나에서는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체를 비롯해 어플라이드 머티어리얼즈, ASML 등 국내외 주요 반도체 기업과 장비 업체들이 대거 참가한다. 씨피시스템은 이번 행사에서 대만 TSMC와 폭스콘 공급 레퍼런스를 통해 입증한 초저분진 기술력을 집중 부각할 방침이다.

또한 회사는 전시회를 통해 북방화창 등 기존 고객사와의 협력을 더욱 강화하고 SMIC, 화웨이 등 현지 주요 기업들과 신규 협력 관계 구축에 속도를 높일 계획이다. 아울러 상해 법인을 중심으로 한 현지화 전략과 가격 경쟁력을 바탕으로 글로벌 반도체 장비 제조사들과 파트너십 확대에도 속도를 낼 예정이다.

회사 관계자는 "상해 법인을 거점으로 북방화창 등 현지 주요 고객사의 요구에 신속하게 대응하며 신뢰를 쌓아온 결과 중국 반도체 네트워크 내 매출이 꾸준히 증가하고 있다"며 "이번 세미콘 차이나를 계기로 SMIC, 화웨이 등 잠재 고객사와의 비즈니스 협의를 구체화하고, 검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 반도체 부품 시장에서 영향력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com