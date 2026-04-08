씨피시스템, 대만 '터치 타이완 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 8일 대만 타이베이에서 10일까지 열리는 터치 타이완 2026에 참가한다고 밝혔다.
- 반도체·디스플레이 공정용 G-클린체인과 ESD 케이블, 스마트팩토리 로봇 자동화 라인 특화 제품 로보웨이를 선보인다.
- 대만 지사를 거점으로 글로벌 파운드리 기업 등과 협력 관계를 강화하고 신규 수주 기회를 발굴할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨피시스템이 오는 10일까지 대만 타이베이에서 열리는 '터치 타이완(Touch Taiwan) 2026'에 참가한다고 8일 밝혔다.
터치 타이완은 반도체 장비·소재부터 차세대 디스플레이·로보틱스까지 글로벌 제조 공급망이 집결하는 동아시아 최대 규모의 산업 전시회다. 올해는 920개 부스에 328개 이상 기업이 참여해 역대 최대 규모로 열린다.
씨피시스템은 이번 전시에서 반도체·디스플레이 공정용 'G-클린체인'과 'ESD(정전기 방지) 케이블', 스마트팩토리 로봇 자동화 라인 특화 제품 '로보웨이'를 선보인다. G-클린체인과 ESD 케이블은 국제청정도 IPA Class 1등급 인증을 획득한 제품으로 미세 오염과 정전기를 동시에 차단해 글로벌 파운드리 선단 공정과 국내외 디스플레이 현장에 공급되고 있다. 로보웨이는 로봇의 3차원 입체 거동 시 발생하는 케이블 간섭 문제를 해결한 제품으로 삼성전자 자회사 레인보우로보틱스와 글로벌 완성차 제조라인에 납품된 바 있다.
씨피시스템은 대만 지사를 거점으로 글로벌 파운드리 기업 등 주요 파트너사와의 협력 관계를 강화하고 신규 수주 기회를 발굴할 계획이다.
씨피시스템 관계자는 "안정적인 공급망과 차별화된 기술 레퍼런스를 통해 글로벌 시장의 표준을 선점하고 가시적인 실적 성장을 이뤄내겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com