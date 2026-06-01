한국투자증권, 충남 천안 지역아동센터서 그린 리모델링 사업 실시

"에너지 설비 개선 통한 탄소 배출 저감 및 보육 환경 개선"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 충남 천안 지역아동센터에서 에너지 효율 개선을 위한 그린 리모델링 사업 '한국투자 WE: green'을 진행했다고 1일 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 한국투자 WE: green은 노후화된 건물의 에너지 설비를 개선해 탄소 배출을 줄이고 아동들에게 쾌적한 보육 환경을 제공하는 사회공헌 사업이다. 회사는 지난 2024년 춘천 지역아동센터를 시작으로 동진주, 순천, 광주 등 전국 각지의 아동센터를 지원해 왔다.

한국투자증권이 5월 28일 충남 천안의 '디딤돌 지역아동센터'에서 그린 리모델링 사업을 진행하고, 원아들을 위한 친환경 에너지 교육을 실시했다. [사진=한국투자증권]

한국투자증권은 이번 사업을 통해 천안 디딤돌 지역아동센터에 9kw 규모의 태양광 패널을 설치했다. 이와 함께 아동들의 주요 활동 공간에 있는 노후 냉난방 시설을 고효율 제품으로 교체하며 다가오는 무더위에 대비할 수 있도록 했다. 지난달 28일에는 센터 아동들을 대상으로 태양광 에너지 체험 교육을 진행하며 기후변화의 심각성과 에너지 절약의 중요성을 인식할 수 있는 기회도 제공했다.

한국투자증권 관계자는 "그린 리모델링 사업은 아동들의 생활 환경을 개선할 뿐만 아니라 탄소 배출 저감에도 기여하는 친환경 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 아동들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com