한국투자증권, 충남 천안 지역아동센터서 그린 리모델링 사업 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 1일 천안 지역아동센터서 그린 리모델링을 했다.
- 디딤돌 센터에 9kw 태양광 패널과 고효율 냉난방기를 설치했다.
- 지난달 28일 아동들에게 친환경 에너지 체험교육도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 충남 천안 지역아동센터에서 에너지 효율 개선을 위한 그린 리모델링 사업 '한국투자 WE: green'을 진행했다고 1일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 한국투자 WE: green은 노후화된 건물의 에너지 설비를 개선해 탄소 배출을 줄이고 아동들에게 쾌적한 보육 환경을 제공하는 사회공헌 사업이다. 회사는 지난 2024년 춘천 지역아동센터를 시작으로 동진주, 순천, 광주 등 전국 각지의 아동센터를 지원해 왔다.
한국투자증권은 이번 사업을 통해 천안 디딤돌 지역아동센터에 9kw 규모의 태양광 패널을 설치했다. 이와 함께 아동들의 주요 활동 공간에 있는 노후 냉난방 시설을 고효율 제품으로 교체하며 다가오는 무더위에 대비할 수 있도록 했다. 지난달 28일에는 센터 아동들을 대상으로 태양광 에너지 체험 교육을 진행하며 기후변화의 심각성과 에너지 절약의 중요성을 인식할 수 있는 기회도 제공했다.
한국투자증권 관계자는 "그린 리모델링 사업은 아동들의 생활 환경을 개선할 뿐만 아니라 탄소 배출 저감에도 기여하는 친환경 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 아동들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com