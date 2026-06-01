거래소, 삼성전자·SK하이닉스 위클리옵션 도입…커버드콜 ETF 확대 기대

삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션 대상

매주 목요일 신규 상장…최장 거래 기간 1주

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 국내 투자자들의 다양한 투자 수요에 대응하기 위해 개별주식 위클리옵션을 도입한다. 이를 기반으로 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 파생형 ETF 출시가 가능해질 것으로 기대된다.

한국거래소는 오는 29일 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG에너지솔루션을 기초자산으로 하는 개별주식 위클리옵션을 상장할 예정이라고 1일 밝혔다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

현재 국내 옵션시장에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 64개 종목의 매월만기 개별주식옵션만 상장돼 있다. 거래소는 최근 커버드콜 ETF 등 배당형 ETF 상품에 대한 투자자 수요가 확대되고 있지만 위클리옵션 상품 부재로 다양한 ETF 개발에 한계가 있었다고 설명했다.

커버드콜 ETF는 기초자산 현물을 보유한 상태에서 관련 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 수취하는 구조의 상품이다. 주가 상승 이익 일부를 포기하는 대신 안정적인 배당 수익을 추구하는 전략으로 최근 투자자 관심이 커지고 있다.

거래소는 해외 시장과 비교해 국내 위클리옵션 시장이 뒤처져 있다는 점도 도입 배경으로 제시했다. 미국 시카고옵션거래소(Cboe)와 유럽 Eurex, 홍콩 HKEX 등 주요 해외 거래소는 이미 다양한 개별주식 위클리옵션 상품을 운영 중이다. 이를 기반으로 파생형 ETF 시장도 활성화되면서 국내 투자자들의 해외 시장 이탈이 이어지고 있다는 설명이다.

이번에 상장되는 위클리옵션은 매주 목요일 다음 주 만기 상품이 새롭게 상장되는 구조다. 거래 기간은 최장 1주이며, 매월 두 번째 목요일 만기 상품은 기존 월물옵션과의 중복을 피하기 위해 상장하지 않는다. 거래제도는 상장 방식과 거래 기간 등을 제외하면 기존 매월만기 주식 옵션과 동일하다.

한국거래소는 개별주식 위클리옵션 도입으로 금융투자업계의 다양한 커버드콜 ETF 개발이 가능해지고 국내 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대했다. 또 해외 시장으로의 자금 이탈을 완화하고 국내 자본시장 활성화에도 기여할 것으로 내다봤다.

rkgml925@newspim.com