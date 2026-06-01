[6·3 선거 D-2] 민주 "충청권 접전 아닌 안정…이원택·김용남 지지세 결집"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 국민의힘이 충청권을 접전지로 분류한 데 대해 '말도 안 된다'며 일축했다.

조승래 민주당 총괄선대본부장은 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 광역단체장 판세를 묻는 질문에 "6곳이 여전히 접전이라는 생각"이라며 서울·부산·울산·경남·대구·전북을 접전지로 꼽았다.

조승래 더불어민주당 사무총장[사진=뉴스핌DB]

충청권을 접전지로 평가하고 있는 국민의힘에 대해 조 총괄선대본부장은 "선거 전략상 접전이 아닌데 접전이라고 하는 것으로 이해한다"며 "대전·세종·충남·충북 충청권 4곳은 안정적"이라고 말했다.

전북지사 선거 판세를 두고도 "저희 판단에는 상황이 상당히 호전되고 있다"며 "전북지사 선거는 정부여당과 무소속 후보 간의 대결로 현명한 전북도민은 정부여당의 후보인 이원택 후보를 선택할 것으로 믿는다"고 말했다.

이번 선거 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽히는 경기 평택을에 대해서는 "김용남 후보가 조국혁신당의 네거티브 공세와 일부 언론의 검증 공세, 국민의힘의 공격이라는 삼중 공격을 견디며 잘 버티고 있다"며 "오히려 민주당 후보가 김용남이라는 것에 대해 평택의 민주당 지지자들이 결집하는 양상을 보이고 있다"고 평가했다.

그러면서 "경기 평택을의 김용남 후보가 민주당 후보이듯 전북지사 후보는 이원택"이라며 "김용남 후보를 응원하는 민주당 당원이라면 당연히 이원택을 응원해야 한다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com