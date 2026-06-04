[오늘날씨] 전국 흐리고 천둥·번개 동반한 소나기...한낮 30도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 4일은 전국 대부분 지역이 흐리고 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 낮 최고기온은 30도로 전망된다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중부지방과 전북, 경북권 구름많겠고, 전남권과 경남권 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많겠다. 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 4일인 목요일은 전국이 흐리고 비소식이 있겠다. 사진은 지난달 27일 오후 서울 도심 빌딩 숲 사이로 흐린 하늘이 보이고 있는 모습. 2026.05.27

낮(12~15시)까지 제주도, 오전(06~12시)까지 전남남해안·남부서해안과 경남서부남해안 곳에 따라 비가 내리겠다. 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국(제주도 제외) 대부분 지역도 곳에 따라 소나기가 있겠다.

예상 강수량은 서해5도가 5mm 안팎, 전남남해안·남부서해안이 5mm 미만, 경남서부남해안이 5mm 미만, 제주도(북부 제외)가 5~60mm, 제주도북부가 5~30mm다.

소나기에 의한 예상 강수량은 경기동부가 5~60mm(많은 곳 80mm 이상), 서울·인천·경기서부가 5~40mm, 강원내륙·산지가 5~60mm(많은 곳 80mm 이상), 강원동해안이 5~20mm, 충북북부가 5~60mm(많은 곳 80mm 이상), 대전·세종·충남내륙, 충북중·남부가 5~40mm, 전북내륙이 5~40mm, 광주·전남내륙이 5~30mm, 경북북부내륙·경북북동산지가 5~60mm, 대구·경북중부내륙·남서내륙이 5~40mm, 경남서부내륙이 5~30mm다.

아침 최저기온은 15~20도로 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 19도 ▲춘천 19도 ▲강릉 19도 ▲대전 19도 ▲대구 19도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲부산 20도 ▲제주 20도 ▲울릉도·독도 18도다.

낮 최고기온은 21∼30도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 28도 ▲인천 27도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲대전 30도 ▲대구 27도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲부산 24도 ▲제주 25도 ▲울릉도·독도 23도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

calebcao@newspim.com