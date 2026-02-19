'현무-5'에 자극받았나...김정은, 신형 방사포 선보이며 "적 지휘체계 삽시간 붕괴"

"어떤 나라 기술력도 도달 못해" 주장
"훌륭하고 매력적인 무기" 평가
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 18일 평양에서 열린 무장장비 증정행사에 참석해 600mm 방사포를 거론하며 "세계적으로 가장 위력한 초강력 공격무기"라고 주장했다.
19일 노동신문에 따르면 국무위원장 김정은은 4.25문화회관 앞 광장에서 열린 행사에서 연설을 통해 "지금 우리 앞에 정렬한 이 무기를 600mm 초정밀 다연장 방사포 체계라고 한다"며 "정말 대단한 무기체계"라고 운을 뗐다.
김정은은 "이 무기는 전술탄도미사일의 정밀성과 위력에 방사포의 연발사격 기능을 완벽하게 결합시킨 세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기"라며 "분명히 방사포이기는 하지만 정밀성과 위력에서 고정밀 탄도 미사일과의 차이 개념을 사실상 없앤 무기라고도 할 수 있다"고 강조했다.
또 "매우 훌륭하고 매력 있는 무기"라고 평가하면서 "그것은 불의적으로 동시다발적인 파괴 에네르기(에너지)를 목적한 표적에 집초시켜 초토화시킬 수 있기 때문"이라고 주장했다.
김정은은 "나는 가까운 몇 년 어간에 세계의 그 어느 나라의 기술력도 이와 같은 무기 체계급에 도달하지 못할 것이라는 것을 확신한다"며 "이 무기체계의 이용 원칙과 방식에 대해서는 말할 수 없지만 분명히 이 무기가 사용된다면 교전상대국의 군사 하부구조들과 지휘 체계는 삽시에 붕괴될 것"이라고 말했다.
김정은은 "우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방기술의 성과들을 계속 시위할 것"이라며 "가장 강력한 공격력이 제일로 믿음직한 억제력으로 된다는 것은 의심할 여지없는 법칙이고 철리"라고 주장했다.
이어 "우리 당 제9차 대회는 이같은 성과에 토대하여 자위력 건설의 다음 단계 구상과 목표를 천명하게 된다"고 밝혔다.
김정은은 방사포 차량을 직접 운전하며 웃음을 보이고 엄지를 치켜세우는 등 만족감을 표했다.
연설에서 내놓은 김정은의 주장에 대해 대북정보 관계자는 "한국군이 운용 중인 초위력 탄도미사일 현무-5에 전전긍긍하던 김정은이 대구경 방사포 체계의 성능을 일부 개선한 점을 거론하며 노골적인 군사 위협을 드러낸 것"이라며 "재래식 전력에 있어 압도적인 대북 억제력에는 변함이 없는 것으로 평가된다"고 말했다.
김정은이 연설에서 "어지간한 상식이 있는 사람이라면 이러한 무기체계가 그 어느 나라에도 없다는 것을 알아야 할 것"이라고 주장한 건 외부정보와 철저히 차단된 주민들을 향한 선전‧선동용 대내 메시지에 불과하다는 얘기다.
지난 2024년 10월 제76주년 국군의 날에 첫 공개된 현무-5는 탄두 중량만 8톤에 이르며 사거리가 300km인 것으로 알려져 있다.
특히 적 지휘부를 최대 100m 깊이까지 파고들어 벙커 구조물을 파괴할 수 있는 위력을 갖춰 세계 최고 수준의 재래식 중단거리 탄도미사일로 평가된다.
북한은 현무-5 공개 이틀만인 2024년 10월 3일 노동당 부부장 김여정 명의의 담화를 내고 "쓸모없이 몸집만 잔뜩 비대한 무기"라고 비난하는 등 민감한 반응을 보여왔다.
yjlee@newspim.com