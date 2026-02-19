제주항공 "명절·휴가철 반려동물 수송객 최대 26% 늘어"

2월 예약자 2000명↑·펫팸족 명절 동반 경향 뚜렷
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 제주항공의 반려동물 동반 탑승객이 명절 연휴 등이 있는 월에 평균 대비 최대 26% 이상 증가하는 것으로 집계됐다.
19일 제주항공에 따르면, 지난해 반려동물 동반 탑승객 수가 1만8200여 명이다. 설과 추석 등 명절 연휴와 8월 여름 휴가철에는 월평균 1500여 명에 비해 최대 26.6% 증가한 1900여 명으로 파악됐다.
제주항공은 설 명절 연휴가 있는 이번 2월도 평균을 크게 상회할 것으로 예상하고 있다. 이날 기준 2월 반려동물 동반 예약자수는 2000여 명이며, 명절 연휴가 본격적으로 시작된 지난 14일 하루 이용객이 120명을 넘었다.
제주항공은 반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 펫팸족(펫+패밀리)이 성장하면서 반려동물과 함께 명절과 휴가 등을 보내는 것으로 보고 있다.
제주항공은 기내동반 탑승 반려동물을 6마리, 무게는 운송 용기(케이지)를 포함해 9kg으로 제한하고 있으며 전용 좌석이 지정돼 있다. 반려동물 운송 서비스 요금은 국내선은 2만5000원, 국제선은 이용 구간에 따라 7~10만원이다.
명절 연휴 등 성수기에는 평소보다 반려동물 동반 탑승객이 많아 항공권 예약과 함께 반려동물 운송을 신청하는 것이 좋다. 항공권 구매 시 신청을 못했을 경우에는 국내선은 탑승 24시간 전까지 홈페이지 또는 고객센터를 통해 신청할 수 있고 국제선은 고객센터를 통해 신청할 수 있다.
해외여행에 반려동물을 동반할 경우에는 국가별로 규정이 상이해 필요 서류 및 예방접종 기간을 꼼꼼하게 체크해야 한다.
제주항공 관계자는 "펫 멤버십을 이용하면 반려동물의 연간 동반 탑승이 무제한이고, 위탁 수하물 5kg 추가 등 댕냥이를 위해 부담은 낮으면서 꼭 필요한 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.
