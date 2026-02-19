LX하우시스, 美 주방·욕실 전시회 'KBIS 2026' 참가

'주방·욕실 쇼룸' 및 '마감재 매칭 체험존' 관심 모아
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = LX하우시스는 이달 17일(현지시간)부터 19일까지 미국 플로리다 올란도에서 열리고 있는 북미 최대 규모 주방·욕실 전시회 'KBIS 2026'에 참가했다고 밝혔다.
19일 LX하우시스에 따르면 이번 전시회에서 LX하우시스는 고급화∙대형화 돼가는 현지 주방∙욕실 트렌드를 반영한 이스톤 '비아테라', 아크릴계 인조대리석 '하이막스', 포세린 '테라칸토' 등 주방 및 욕실 마감재로 선호도가 높은 표면자재 신제품을 대거 선보이고 있다.
LX하우시스 측은 이스톤 신제품 '비아테라-솔레아'가 천연대리석 패턴을 살린 섬세한 금빛 '베인(나뭇잎결)' 무늬로 관심을 끌고 있다고 설명했다. 또 '비아테라-미드나잇 엠버 브러시드'가 깊이감 있는 검정 색상의 디자인으로 호평을 받고 있다고 덧붙였다.
이와 함께 중밀도섬유판(MDF)에 필름이 부착된 일체형 형태의 가구용 보드 '보르떼'도 고급스러운 표면질감과 스크래치 및 오염에 강한 성능으로 이목을 끌고 있다고 전했다. 이스톤·가구용보드·바닥재 등 주요 제품으로 꾸며진 '주방·욕실 쇼룸' 공간과 각 제품의 소재·질감까지 직접 만져보고 최적의 조합을 확인해 볼 수 있는 '마감재 매칭 체험존'도 호응을 얻고 있다는 설명이다.
LX하우시스 관계자는 "올해 전시회에서는 이스톤∙포세린 등의 표면 마감재부터 가구용 보드, 바닥재까지 공간 전체를 아우르는 다양한 제품군을 선보이며 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다"며 "향후에도 글로벌 주요 전시회에 지속적으로 참가하며 해외매출 확대에 사업역량을 집중할 계획"이라고 말했다.
