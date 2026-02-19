맥도날드, 35개 메뉴 가격 조정…평균 2.4% 인상

맥런치 라인업 확대…토마토 치즈 비프 버거 신규 합류
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국맥도날드가 오는 20일부터 일부 메뉴 가격을 조정한다.
19일 한국맥도날드에 따르면 이번 조정은 단품 기준 35개 메뉴를 대상으로 적용되며 전체 평균 인상률은 약 2.4%다. 인상 폭은 최소 100원에서 최대 400원 수준으로, 비용 상승 압박 속에서도 소비자 부담을 최소화하기 위해 조정 범위를 제한했다는 설명이다.
회사 측은 고환율과 원재료 가격, 인건비 상승 등 제반 비용 증가가 가격 조정의 주요 배경이라고 밝혔다. 다만 고객 체감 부담을 줄이기 위해 대상 메뉴 수와 인상 폭을 최대한 낮추는 방향으로 가격 인상을 단행했다는 점을 강조했다.
가격 조정 이후에도 주요 버거 및 인기 세트 메뉴는 1만 원 이하의 가성비를 유지한다. 이와 함께 토마토 치즈 비프 버거 세트를 맥런치 라인업에 새롭게 포함해 고객 선택의 폭을 확대했다. 맥런치는 빅맥, 맥스파이시 상하이 버거, 베이컨 토마토 디럭스 버거, 1955버거, 더블 불고기 버거, 맥크리스피 디럭스 버거 등 총 7종으로 구성되며 토마토 치즈 비프 버거 세트는 5,200원에 판매된다.
한국맥도날드 관계자는 "앞으로도 점심 할인 플랫폼 '맥런치'를 통해 주요 메뉴를 합리적인 가격으로 제공하는 한편, '해피 스낵' 등 할인 플랫폼과 공식 앱 할인 쿠폰 등을 통해 고객분들이 고품질의 메뉴를 부담 없이 즐기실 수 있도록 힘쓸 것"이라고 말했다.
