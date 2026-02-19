군위 가암리 주택서 화재 1시간40여분만에 진화...인명피해 없어

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 19일 오전 3시 39분쯤 대구시 군위군 삼국유사면 가암리의 한 주택에서 화재가 발생해 발화 1시간43분 만에 진화했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
'주택에 불이 났다'는 신고를 받은 대구소방본부는 진화 인력 61명과 장비 21대를 급파해 발화 1시간 43분 만인 이날 오전 5시 22분쯤 진화했다.
소방과 경찰은 정확한 발화원인과 피해규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
