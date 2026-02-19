"트럼프 관세 90%, 미국 내서 부담" 뉴욕 연은 보고서에 백악관 '발끈'

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 주요 교역국에 부과한 관세 대부분을 미국 내에서 부담하고 있다는 뉴욕 연방준비은행의 보고서가 발표되면서 백악관이 강력히 반발했다. 백악관 핵심 인사는 해당 보고서를 작성한 책임자가 징계받아야 한다고도 주장했다.
18일(현지시간) 케빈 해싯 백악관 국가 경제 위원장은 CNBC와 인터뷰에서 "그 보고서는 수치스럽다"며 "연방준비제도(Fed) 시스템 역사상 내가 본 것 중 최악의 보고서였다"고 밝혔다. 그러면서 "이 보고서와 관련된 사람들은 아마도 징계받아야 한다"고 강조했다.
지난 13일 뉴욕 연은이 발표한 보고서는 지난해 트럼프 대통령이 부과한 관세 대부분을 미국 내에서 부담했다고 주장했다. 논문 저자들은 지난해 1월부터 8월 사이 트럼프 대통령의 관세로 인한 타격의 94%를 미국인이 감당했으며 9월과 10월에는 이 수치가 92%로 소폭 하락했고, 11월에는 86%로 안정됐다고 분석했다. 해당 보고서에 따르면 지난해 미국의 관세율은 2.6%에서 13%로 상승했다.
이에 대해 해싯 위원장은 "연구자들이 경제학 첫 학기 수업에서도 받아들여지지 않을 분석에 근거해 매우 편향적이고 수많은 뉴스를 만들어내는 결론을 내놨다"고 비판했다.
트럼프 정부는 행정부의 관세 정책으로 무역 적자를 대폭 축소하고 불공정한 무역 환경을 개선할 것이라고 자신해 왔다. 해싯 위원장은 이번 뉴욕 연은 연구에 참여한 저자들이 관세가 경제에 미치는 영향을 근본적으로 오해하고 있다며 시간이 지남에 따라 인플레이션이 낮아졌고 관세 덕분에 소비자들이 더 나은 처지가 됐다고 강조했다.
mj72284@newspim.com