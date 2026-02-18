설 연휴 끝난 첫 출근길 대구·경북 기온 '뚝'...큰 기온차 '건강 유의'

'건조특보' 대구·경북남부내륙, 초속 15m 강풍...산불·화재 '주의'

동해안 '높은 너울'...해안가 안전사고 '유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '설 연휴'가 끝나고 다시 일상으로 들어가는 19일 대구와 경북권 전역은 아침기온이 영하1도~영하 10도 분포를 보이고 특히 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다.

또 낮과 밤의 기온차가 크므로 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 설 연휴 끝나자 조업 준비 서두르는 경북 울진 죽변항. 2026.02.18 nulcheon@newspim.com

경북 산지를 중심으로 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음(특히, 교량과 고가도로, 터널 입.출구 등)이 나타나는 곳이 있겠고, 기온이 낮은 이면도로나 골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등에도 빙판길과 도로 살얼음이 예상되므로 교통과 보행자 안전에 각별히 주의해야 한다.

대구와 경북남부내륙을 중심으로 건조특보가 내려지면서 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 차차 건조해져 산불이나 각종 화재 발생에 각별히 유의해야 한다.

대구와 경북권을 포함 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

풍랑특보가 발효된 동해중부안쪽먼바다와 동해남부북쪽안쪽먼바다는 19일 새벽까지, 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다는 이날 오전까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다.

경북북부앞바다에 내려진 풍랑특보는 헤제됐으나 19일 새벽까지 여전히 바람이 30~50km/h(8~13m/s)로 강하게 불고, 물결이 1.5~2.5m로 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 유의해야 한다.

동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

대구와 경북의 19일 기온은 -12도~12도 분포를 보이며 일교차가 크겠다.

대구.경북 주요지역의 이날 아침기온은 대구 -4도, 경북 청송 -10도, 봉화.의성 -9도, 안동.영천 -7도, 경주 -6도, 영덕-3도, 포항은 -1도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 12도, 경북 봉화 8도, 안동.상주 10도, 영덕.구미 11도, 울진.포항.경주는 12도로 관측됐다.

