국방부, 9·19 군사합의 '부분 복원' 검토 착수

통일부도 "우발충돌 방지 위해 선제 복원 추진"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 9·19 남북군사합의를 전면 무효화한 지 1년여 만에 일부 조항 복원을 검토하고 있다. 군사적 긴장 완화와 우발 충돌 방지를 위한 조치로 풀이된다.
국방부는 18일 기자단 문자 공지를 통해 "유관부처 및 미측과 협의해 비행금지구역 설정 등 9·19 군사합의의 일부 복원을 검토 중"이라고 밝혔다. 정부는 이 과정에서 기존의 군사분계선(MDL) 상공 정찰 활동과 감시 태세에 영향이 없도록 단계적 방식의 복원을 검토 중인 것으로 알려졌다.
통일부 역시 같은 날 복원 방침을 공식화했다. 정동영 통일부 장관은 오전 정부서울청사에서 기자회견을 열고 "우발적 충돌 방지와 남북 간 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함한 기존 9·19 군사합의 복원을 선제적으로 검토·추진해 갈 것"이라고 밝혔다.
정부의 이 같은 움직임은 지난해 말 북한의 무인기 침투와 연이은 군사 도발로 인해 사실상 효력을 상실한 9·19 합의의 일부 기능을 재가동하겠다는 의미로 해석된다.
청와대와 국방부는 한미 간 연합방위태세를 훼손하지 않는 범위에서 남북 간 군사적 긴장 관리 수단을 복원하는 방안을 검토 중이다.
