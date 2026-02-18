인도 "289조원 인프라 투자 유치해 글로벌 AI 허브 될 것"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 글로벌 빅테크(거대 정보기술기업)들이 잇달아 인도에 투자하고 있는 가운데, 인도 정부가 인공지능(AI) 인프라에 300조원의 투자를 유치해 글로벌 AI 허브가 될 것이라는 포부를 밝혔다.
17일(현지 시간) AP 통신 등에 따르면, 아쉬위니 바이쉬나우 인도 전자정보기술부 장관은 AI 연례 정상회의인 'AI 임팩트 서밋' 개막 기념 기자회견에서 "오늘날 인도는 개방적이고 비용이 적절하며 개발 중심적인 솔루션을 찾는 개발도상국들에 신뢰할 수 있는 AI 파트너로 여겨지고 있다"며 "신뢰할 수 있는 AI 생태계가 투자를 끌어들이고 (AI) 도입을 가속화시킬 것"이라고 말했다.
바이쉬나우 장관은 그러면서 인도가 향후 수년간 총 2000억 달러(약 289조 7000억 원) 규모의 AI 인프라 투자를 유지하기를 바란다고 밝혔다.
인도는 이미 글로벌 빅테크들의 AI 투자 격전지가 됐다. 10억 명에 달하는 인터넷 사용자, 풍부한 정보기술(IT) 인재 등에 더해 인도 정부의 적극적인 AI 관련 기업 유치 노력이 글로벌 빅테크들을 인도로 불러들이고 있다.
구글은 지난해 10월 인도 남부 안드라프라데시주 비샤카파트남에 자사의 첫 '기가와트(GW)급 AI 허브'를 구축하기 위해 5년간 150억 달러를 투자할 것이라고 밝혔고, 아마존 또한 지금까지의 400억 달러 외에 2030년까지 클라우드 컴퓨팅 등 인도 내 모든 사업 분야에 걸쳐 350억 달러를 추가 투입할 것이라고 발표했다.
마이크로소프트(MS)는 지난해 12월 나렌드라 모디 인도 총리와 인도에서 회동한 뒤 향후 5년 동안 인도에 175억 달러를 투자해 대규모 AI·클라우드 인프라를 구축하겠다고 약속했다.
인도 정부는 대규모 투자 유치 노력의 일환으로 최근 데이터 센터에 대해 장기간 세금을 감면해 주는 방침도 마련했다.
한편, 16일 인도 뉴델리에서 개막해 20일까지 열리는 AI 임팩트 서밋은 2023년 런던, 2024년 서울, 지난해 파리에 이어 열리는 네 번째 글로벌 AI 정상회의로, 개발도상국(글로벌 사우스)에서 개최되는 것은 이번이 처음이다.
나렌드라 모디 인도 총리는 17일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "인도 AI 임팩트 서밋 2026은 아이디어와 혁신, 그리고 의지가 강력하게 결집된 장이었다"며 "이번 행사는 인류 전체의 이익을 위한 AI의 미래를 만드는 데 있어 인도 인재들이 가진 비범한 잠재력을 보여주었다"고 평가했다.
hongwoori84@newspim.com