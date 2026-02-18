조국혁신당, 민주당에 "광주·대구 광역단체장 결선투표제 제안"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조국혁신당이 오는 6·3 지방선거에서 광주·대구 지역 '광역단체장 결선투표제'와 '광역의원 무투표 당선 금지법' 도입을 더불어민주당에 제안했다.
서왕진 조국혁신당 원내대표는 18일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "광주와 대구 두 지역에 '광역단체장 결선투표제'와 '광역의원 무투표 당선 금지법' 시범 도입을 제안한다"고 밝혔다.
서 원내대표는 "거대 양당에만 유리한 제도적 장치를 없애거나 줄이고 의회의 민심 비례성을 높이면 분단 체제와 지역주의에 기반한 극우 내란 세력의 힘이 현저히 약화하고 한국 정치에 큰 변화가 일어날 것"이라고 했다.
이어 "거대 양당의 일당독점 권력이 가장 공고한 상징적인 지역부터 시작하자"며 "민주당의 전향적 결단을 기대한다"고 했다.
또 "분단 체제와 지역주의 기반의 거대 양당 독식 체제로 구조화된 우리 정치는 극단적 진영 정치와 비정상적인 중앙 집중 권력 구조, 일당 독점 지방정치의 폐해가 개선의 기미 없이 누적되고 있다"고 지적했다.
그러면서 "그 참담한 민낯이 민주적 기본 질서를 부정하는 내란 사태이고, 돈 공천과 부정선거의 악순환이며, 행정 권력과 의회 권력이 한 정당에 의해 독점되는 기형적 지방자치의 현실"이라고 꼬집었다.
서 원내대표는 민주당이 선거연대에 대한 명확한 입장을 '연대와 통합을 위한 추진 준비위원회' 구성 전 밝혀야 한다고 거듭 촉구했다.
서 원내대표는 "민주당 내부 혼선으로 연대와 단결의 정신이 훼손되는 일이 다시 반복되어서는 안 된다"며 "지방선거를 앞둔 시점에 '추진 준비위'를 제안해 놓고 '당 내부가 복잡하니 선거연대는 아직 논의 대상이 아니다'라는 식의 이해할 수 없는 주장을 하는 건 집권 여당의 책임 있는 태도와는 거리가 멀다"고 했다.
또 "지방선거에서 국민의힘을 완전히 몰아내고 지방정치 혁신을 이루기 위한 '극우 내란 청산 연합'이라면 어떠한 방식이든 마다하지 않는다"며 범여 연대에 대해 열린 태도를 강조했다.
