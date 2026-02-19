[오늘의 정치일정] 2월 19일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
14:00 제29차 믹타(MIKTA) 외교장관회의
-1차관
15:15 EU사무차장 접견
-2차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
통상 일정
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 일정
-천하람 원내대표
08:00 MBC-R 김종배의 시선집중 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:30 KBS1-R 세상의 모든 정보 윤인구입니다 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실, 224호)
-서왕진 원내대표
08:30 광주KBS <출발! 무등의 아침> 출연
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실, 224호)