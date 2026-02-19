[금/유가] 지정학 긴장 고조에 금-유가 동반 급등

이란·러시아, 목요일 해군 훈련 실시 예정 – 파르스 통신
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 충돌 가능성에 따른 공급 차질 우려와, 제네바에서 열린 우크라이나-러시아 협상이 돌파구 없이 끝났다는 소식이 반영되며 18일(현지시각) 유가와 금값이 모두 가파르게 올랐다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 2.86달러(4.59%) 상승한 65.19달러를 기록했고, 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 4월물은 2.93달러(4.35%) 오른 70.35달러에 마감했다.
두 유종 모두 1월 30일 이후 가장 높은 종가를 기록했으며, 이틀 전 2주 저점까지 밀린 뒤 반등했다.
장 후반 유가는 3달러 이상 추가 상승했는데, 분석가들은 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격 가능성이 커졌다는 징후로 경계 태세를 격상했다는 언론 보도가 영향을 미쳤다고 평가했다.
전날 유가는 이란 외무장관이 테헤란과 워싱턴이 핵 협상의 기본 원칙에 대해 이해에 도달했다고 밝힌 뒤 하락한 바 있다. 하지만 이날 이란 반관영 파르스 통신은 이란과 러시아가 오만해와 북부 인도양에서 목요일 해군 훈련을 실시할 예정이라고 보도했다.
프라이스퓨처스그룹의 필 플린 수석 애널리스트는 "오늘 유가의 큰 움직임은 전적으로 지정학이 주도하고 있다"며 "시장 참가자들은 미국-이란, 러시아-우크라 회담 관련 헤드라인에 계속 반응하고 있다"고 말했다.
SEB의 비야르네 실드로프 수석 원자재 애널리스트는 "이란은 도널드 트럼프 미국 대통령의 협상 전술을 이제 잘 알고 있다"며 "호르무즈 해협에서의 수출 차질과 배럴당 150달러 수준의 유가 급등은 트럼프가 가장 원하지 않는 시나리오라는 점도 알고 있다. 이란은 시간을 두고 차분히 협상할 여유가 있다"고 분석했다.
정치 컨설팅업체 유라시아그룹은 고객들에게 보낸 보고서에서 4월 말까지 미국이 이란을 군사적으로 타격할 확률을 65%로 평가했다.
어게인 캐피털의 존 킬더프 파트너는 "미국에서 중동 지역으로 대규모 군사 장비가 이동하는 상황을 모두가 주시하고 있으며, 이는 적대 행위가 임박했음을 시사한다"고 말했다.
제네바에서 이틀간 진행된 러시아와 우크라이나 간 평화협상도 수요일 별다른 성과 없이 끝났으며, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전쟁 종식을 위한 미국 중재 노력을 러시아가 지연시키고 있다고 비판했다.
젤렌스키 대통령은 협상이 "어려웠다"고 평가했는데, 킬더프는 "러시아 수출을 더 강하게 억제하려는 움직임이 다시 나타나고 있다"며 "젤렌스키가 언급한 것처럼 협상이 결국 결렬된다면, 세계 시장으로 향하는 러시아 수출 물량이 실질적으로 감소할 수 있고 이는 유가에 분명한 상승 요인"이라고 말했다.
시장 참가자들은 수요일 발표될 미국석유협회(API) 주간 재고와, 목요일 발표 예정인 에너지정보청(EIA) 재고 지표를 주시할 예정이다. 로이터가 실시한 설문에서 애널리스트들은 지난주 미국 원유 재고가 증가했을 가능성이 큰 것으로 전망했다.
금값도 높아진 지정학 긴장감에 상승했다. 연방준비제도(연준)이 1월 회의에서 금리를 다시 인상해야 할지, 아니면 동결해야 할지를 두고 의견이 엇갈렸다는 의사록이 공개된 점도 투자자들의 이목을 집중시켰다.
뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 2.1% 오른 5,009.50달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 19일 오전 4시 18분 온스당 2.4% 상승한 4,992.11달러를 기록했다. 금값은 전날 2% 이상 하락해 4,841.74달러까지 밀리며 일주일 만의 최저치를 기록한 바 있다.
마렉스(Marex)의 에드워드 메이어 애널리스트는 "이란과 미국을 둘러싼 기존 지정학적 긴장에 대한 불안감이 일부 존재한다"고 말했다. 다만 그는 "2월 대부분 기간 동안 매우 좁은 거래 범위가 이어져 왔다"며 "현재로선 뚜렷한 방향성이 있다고 보긴 어렵다"고 덧붙였다.
연준의 1월 회의 의사록에 따르면 지난달 금리를 동결하는 데는 거의 만장일치로 의견이 모였지만, 향후 전망을 두고는 견해가 갈렸다. 일부 위원들은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 금리가 다시 인상될 수 있다고 경고한 반면, 다른 위원들은 추가 인하가 필요한지, 필요하다면 언제가 적절한지를 논의했다.
독립 금속 트레이더 타이 웡은 "의사록이 다소 매파적이었음에도 금값은 5,000달러를 다시 회복할 가능성이 크다"며 "시장 대다수는 6월 이전에는 금리 변화가 없을 것으로 보고 있다"고 말했다.
한편 1월 소비자물가 상승률은 예상보다 약했지만, 같은 달 고용 증가세는 예상치를 웃돌았고 실업률은 하락했다.
투자자들은 금요일 발표될 연준의 선호 지표인 미국 개인소비지출(PCE) 보고서를 주시하며 인플레이션 흐름과 차입 비용에 미칠 영향을 가늠할 전망이다.
