[오늘날씨] 아침 기온 영하권 '쌀쌀'...낮부터 풀려

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 19일인 목요일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 출근길 기온은 영하권으로 떨어지며 쌀쌀한 날씨를 보이겠다. 낮 최고기온은 13도에 달하겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 특히 경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 벌어질 것으로 보여 건강 관리에 유의해야 한다.
또 경상권을 중심으로 대기가 건조해져 산불 등 각종 화재 예방에도 각별한 주의가 요구된다.
미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.
아침 최저기온은 -8~1도로 전망된다. ▲서울 -3도 ▲인천 -3도 ▲춘천 -7도 ▲강릉 -1도 ▲대전 -5도 ▲대구 -4도 ▲전주 -4도 ▲광주 -3도 ▲부산 1도 ▲제주 2도 ▲울릉도·독도 -1도이다.
낮 최고기온은 4∼13도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 6도 ▲인천 4도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲대전 9도 ▲대구 12도 ▲전주 8도 ▲광주 9도 ▲부산 12도 ▲제주 10도 ▲울릉도·독도 8도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ로 높게 일겠다. 서해·남해 앞바다는 0.5∼1.5ｍ 수준으로 전망된다.
