카카오, S&P 글로벌 '기업 지속가능성 평가' 4년 연속 상위 기업 선정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오는 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌의 '기업 지속가능성 평가(Corporate Sustainability Assessment, CSA)'에서 4년 연속 상위 기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

S&P 글로벌은 매년 기업의 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전반을 종합적으로 평가하며 산업군별 우수 기업을 선별해 'Sustainability Yearbook(지속가능성 연례보고서)'을 발표한다.

카카오 로고. [사진=카카오]

CSA 평가는 기업의 지속가능경영 수준을 판단하는 공신력 있는 주요 지표로 공시 신뢰성과 실행력을 종합적으로 평가한다.

올해는 59개 산업군의 9200여개 평가 대상 기업 중 848개 기업만이 연례보고서에 이름을 올렸으며 카카오는 4년 연속 등재됐다.

카카오는 '인터랙티브 미디어·서비스&홈 엔터테인먼트(IMS)' 산업군에서 전년 대비 6점 상승한 76점을 기록하며 상위 5%에 포함됐다.

이는 해당 산업군 148개 기업 중 2위에 해당하는 성과다. 산업군별 상위 5%에 포함된 국내 기업은 총 5곳이며 IMS 산업군에서는 카카오가 유일하다.

카카오는 거버넌스와 환경, 사회 전반의 다양한 항목에서 우수한 평가를 받으며 ESG 관리 체계를 지속적으로 고도화해 온 노력과 성과를 인정받았다.

내부 감사 체계 강화와 데이터센터 에너지 효율 개선, 환경영향 관리 체계 공시 고도화, 인권영향평가 범위 확대 등을 통해 ESG 전반의 관리 수준을 체계적으로 높여왔다.

또한 AI 안전성 강화, 준법·윤리경영 체계 정비, 재생에너지 조달 확대 등 책임 있는 경영 기반을 강화해왔다.

카카오는 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 지속적으로 강화하고 이해관계자와 함께 지속 가능한 미래를 만들어가는 기업으로 자리매김해 나갈 계획이다.

